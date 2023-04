Destaque no Parazão, Rogerinho Gameleira, técnico do Cametá fala sobre sucesso no clube

Com uma das melhores campanhas do Campeonato Paraense 2023, o Cametá foi o primeiro garantir uma vaga nas semifinais do estadual. Um dos principais nomes da campanha é o técnico Rogerinho Gameleira, ex-Remo e Paysandu. Aos 54 anos, Rogerinho vive apenas a quinta passagem por times profissionais. Após iniciar a carreira como auxiliar no Santa Cruz, Rogerinho ficou de 2013 a 2017 no mesmo cargo no Paysandu, até chegar a treinador do sub-20, em 2018.

Em 2020, Rogerinho viveu as primeiras experiências como técnico no Paragominas e Atlético Paraense. No ano passado, passou por Izabelense e Bragantino. Agora, em 2023, o Rogerinho assumiu o Cametá. O técnico conversou com a equipe de O Liberal e falou sobre o trabalho no Mapará. Confira!

Como você avalia o trabalho o que está sendo feito no Cametá?

“Não tive tanta dificuldade. Montamos um grupo equilibrado com jogadores jovens e com poucos jogadores experientes, acima de 30 anos, mas que são atletas profissionais. Aliás essa foi a tônica. [Foi tudo] muito bem conduzido pela comissão técnica diretoria e jogadores profissionalismo total em todos os sentidos”.

O Pilar tem sido um dos destaques do time. Está satisfeito com as atuações dele? Quem mais você aponta como as referências do time?

“O Pilar é o artilheiro da competição. Está nos ajudando muito coletivamente, mas todo grupo de jogadores tem sua parcela de contribuição”.

Como está o gramado do Parque Bacurau para a sequência do Parazão?

“A Prefeitura [de Cametá] e a diretoria já começou a reforma do gramado para nós jogarmos o primeiro jogo da semifinal aqui em Cametá”.

Após acabar o estadual, o calendário do Cametá se encerra em 2023. Quais os seus planos para a sequência da temporada?

“Eu penso em trabalhar nos Campeonatos Brasileiros da Série D, C ou B”.

Tem desejo de treinar Remo ou Paysandu no futuro? Como enxerga a sua evolução como treinador nos últimos tempos?

“Tenho um estudo continuado em futebol e liderança. O pensamento sempre vai ser chegar a ser um treinador de Série A. Mas tudo tem o seu tempo e vamos em busca disso”.