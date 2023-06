Quanto ganha Carlo Ancelotti no Real Madrid? CBF e técnico ainda não negociaram salário na Seleção

CBF e Carlo Ancelotti ainda não iniciaram negociações formais apesar do desejo mútuo manifestado em reuniões na Europa. A entidade brasileira espera contar com o treinador no máximo a partir de julho de 2024 - isso sem contar uma possível liberação prévia por parte do Real Madrid -, mas os termos do contrato, incluindo salários, ainda não foram discutidos.

Quanto ganha Carlos Acelotti no Real Madrid?

Ancelotti possui um vínculo com o Real Madrid até o próximo ano, com um custo anual superior a R$ 40 milhões. O acordo assinado em junho de 2021 prevê um salário de € 7,5 milhões livres de impostos por temporada, com pagamento em duas parcelas anuais, em julho e dezembro, de acordo com apuração do ge.

Considerando a atual cotação, o montante destinado exclusivamente ao treinador italiano fica em torno de R$ 39,35 milhões. Além disso, o empregador é responsável pelo acréscimo fiscal, cerca de 24% para estrangeiros na Espanha.

Se adaptado à realidade brasileira, com 12 meses de remuneração e 13º salário, o salário de Ancelotti ultrapassaria os R$ 3 milhões mensais somente para o técnico. Em comparação, o último comandante da Seleção, Tite, recebia um valor inferior a R$ 1 milhão.

Apesar desses números, a CBF considera a questão simples de ser resolvida e afirma que não afeta a confiança no acordo. As negociações formais ainda não abordaram os detalhes contratuais, incluindo o salário, mas os interlocutores estão conduzindo o processo.