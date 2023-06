Copa América 2024: Data e sede são anunciadas pela Conmebol

O presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Alejandro Domínguez, anunciou por meio das redes sociais, que falta exatamente um ano para o início da Copa América 2024. O torneio será realizado nos Estados Unidos e começa em 20 de junho do próximo ano.

Com a final marcada para 14 de julho de 2024, o torneio é visto como um teste para a Copa do Mundo 2026, que tem Estados Unidos, Canadá e México como sede. Vale lembrar que os Estados Unidos também já foram sede da Copa América Centenária em 2016.

Com a Argentina como atual campeã, e o Brasil como vice, a próxima edição não terá apenas clubes da América do Sul competindo. A Conmebol deve convidar seis seleções da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf), para disputar o torneio. Em 2019, Japão e Qatar também jogaram como convidados.