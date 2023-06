Ronaldinho diz que Ancelotti fará sucesso na Seleção Brasileira: ‘Tem tudo para dar certo’

Conforme definido pela CBF, Carlo Ancelotti será o novo treinador da Seleção Brasileira a partir de 2024, período em que termina o contrato com o Real Madrid. Nesta segunda-feira (19), o pentacampeão Ronaldinho Gaúcho esteve em um evento no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e comentou sobre a chegada do ‘grande amigo’ no elenco.

VEJA MAIS

“É algo novo, né, nunca tinha acontecido (um estrangeiro comandar o Brasil). A gente espera que dê tudo certo. É um grande treinador, um grande amigo. Acredito que vai agregar muito, é experiente e venceu por onde passou. Tem tudo para dar certo”, disse o jogador.

Ronaldinho tem laços com Ancelotti devido a sua passagem no Milan entre 2008 e 2009, quando foi treinado pelo italiano. “Estou muito feliz de ter um grande treinador na seleção brasileira. Desejo sorte e tudo de bom para ele. Acredito que vá se dar muito bem”, completou o pentacampeão do mundial pelo Brasil em 2002.

A decisão de esperar pelo técnico até o final do contrato em 2024 foi tomada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, após dois encontros com o italiano. Enquanto isso, Ancelotti deve indicar alguém na Europa para fazer a transição na seleção até sua chegada.

No momento, Ramon Menezes é o técnico interino da seleção, responsável por acompanhar o elenco e os jogos da seleção brasileira. Nesta terça-feira (20), o Brasil enfrenta o amistoso contra o Senegal, em Lisboa, às 16h (horário de Brasília). Esta será a última chance da equipe se preparar para as Eliminatórias da Copa do Mundo, que acontecem em setembro deste ano.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)