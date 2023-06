Brasil leva quatro gols de Senegal e perde para africanos pela terceira vez em menos de um ano

O Brasil perdeu para Senegal por 4 a 2 em amistoso disputado nesta terça-feira (20), em Portugal. Os Leões da Teranga construíram o resultado com gols de Diallo, Mané (duas vezes) e Marquinhos contra. Já o Brasil diminuiu com tentos de Paquetá e Marquinhos, desta vez a favor.

O placar é histórico para os senegaleses. Pela primeira vez a equipe africana venceu a Seleção Brasileira. Esta, inclusive, é a terceira derrota do time Canarinho para africanos no último ano.

VEJA MAIS

Em crise, o Brasil volta a se reunir em setembro, para a disputa de duas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No início do mês, a Seleção enfrenta a Bolívia, em casa, e Peru, fora de casa.

Primeiro tempo

Os primeiros minutos do amistoso foram de completo domínio da Seleção. Muito focada em atacar pelo lado esquerdo, a Canarinha criou três grandes jogadas de perigo antes dos 15 minutos de jogo. Na mais bem articulada delas, a equipe comandada por Ramon Menezes abriu o placar com Lucas Paquetá, aos 11 minutos.

O Brasil ainda teve duas chances de abrir o placar, com Richarlison aos 13 minutos e Vini Júnior aos 15, que cavou um pênalti. No entanto, a penalidade foi anulada porque, no início da jogada, houve impedimento do camisa 10 brasileiro.

Depois dessa blitz amarela, Senegal passou a criar boas chances de gol. Ao contrário do Brasil, as jogadas eram criadas pela esquerda, nas costas de Ayrton Lucas. Em uma delas, aos 22 minutos, os Leões da Teranga empataram, como Diallo.

Em seguida, o jogo ficou menos elétrico. O Brasil tentou criar oportunidades, novamente pela esquerda, mas ao contrário do início do jogo, encontrou um Vinícius Júnior bem marcado. Senegal, por sua vez, dependia de um "último passe" antes das finalizações, que não era bem-sucedido.

Segundo tempo

O segundo tempo começou ao contrário do primeiro, com Senegal pressionando. Agora apostando nas bolas longas, a equipe africana ganhou território em campo e conseguiu, em poucos minutos, virar o jogo e ampliar a vantagem. Marquinhos marcou contra aos 6 minutos e Mané, num golaço no ângulo, fez outro aos 9.

Depois de se ver atrás no placar, Ramon mexeu na equipe. O treinador sacou Richarlison e Malcon para incluir as opções "caseiras" Pedro e Rony. O time reagiu bem às mudanças e conseguiu diminuir a vantagem, com Marquinhos, mas teve dificuldades na criação de novas jogadas.

No último lance da partida, quando o Brasil já estava todo ao ataque, Nicolas Jackson sofreu pênalti de Ederson, e Mané converteu para decretar o resultado: 4 a 2 para Senegal.