O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Qarabag x Ferencváros: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27) pela Champions League

Qarabag e Ferencváros jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Qarabag venceu a partida de ida contra Ferencváros por 3 a 1 (X/ @FKQarabagh)

Qarabag x Ferencváros disputam hoje, quarta-feira (27/08), os playoffs qualificatórios da Champions League. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Republicano Tofiq Bahramov, em Baku, Azerbaijão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Qarabag x Ferencváros ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na terceira pré-eliminatória, Qarabag eliminou Shkendija e Ferancváros superou Ludogorets.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Qarabag por 3 a 1.

Qarabag x Ferencváros: prováveis escalações

Qarabag: Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Borges, Zoubir; Akhundzade. Técnico: Qurban Qurbanov.

Ferencváros: Dibusz; Gartenmann, Raemaekers, Szalai; Makreckis, Toth, Otvos, Kanichowsky, O’Dowda; Varga, Joseph. Técnico: Robbie Keane.

FICHA TÉCNICA
Qarabag x Ferencváros
Champions League
Local: Estádio Republicano Tofiq Bahramov, em Baku, Azerbaijão
Data/Horário: 27 de agosto de 2025, 13h45

Champions League

Qarabag

Ferencváros

jogos de hoje
Futebol
