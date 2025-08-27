Qarabag x Ferencváros: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27) pela Champions League Qarabag e Ferencváros jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 27.08.25 12h45 Qarabag venceu a partida de ida contra Ferencváros por 3 a 1 (X/ @FKQarabagh) Qarabag x Ferencváros disputam hoje, quarta-feira (27/08), os playoffs qualificatórios da Champions League. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Republicano Tofiq Bahramov, em Baku, Azerbaijão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Qarabag x Ferencváros ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na terceira pré-eliminatória, Qarabag eliminou Shkendija e Ferancváros superou Ludogorets. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Qarabag por 3 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira Qarabag x Ferencváros: prováveis escalações Qarabag: Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Borges, Zoubir; Akhundzade. Técnico: Qurban Qurbanov. Ferencváros: Dibusz; Gartenmann, Raemaekers, Szalai; Makreckis, Toth, Otvos, Kanichowsky, O’Dowda; Varga, Joseph. Técnico: Robbie Keane. FICHA TÉCNICA Qarabag x Ferencváros Champions League Local: Estádio Republicano Tofiq Bahramov, em Baku, Azerbaijão Data/Horário: 27 de agosto de 2025, 13h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Champions League Qarabag Ferencváros jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Liga dos Campeões Qarabag x Ferencváros: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27) pela Champions League Qarabag e Ferencváros jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 27.08.25 12h45 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 27.08.25 7h00 Copa da Liga Inglesa Sheffield Wednesday x Leeds: onde assistir e escalações do jogo hoje (26) pela Copa da Liga Inglesa Sheffield Wednesday e Leeds jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 26.08.25 15h00 Liga dos Campeões Sturm x Bodø/Glimt: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/08) pela Champions League Sturm Graz e Bodo Glimt jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 26.08.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 27.08.25 7h00 Futebol Zagueiro do Remo destaca força da torcida e responsabilidade de jogar bem contra o Criciúma-SC Leão Azul encara o Tigre no Mangueirão, na próxima quinta-feira (28) 27.08.25 10h25 TABU Em momento critico na Série B, Paysandu busca quebrar tabu de nove anos sem vencer o CRB-AL Papão não vence os alagoanos desde 2016 e precisa reagir para seguir vivo na luta contra o rebaixamento 27.08.25 10h45 COBRANÇAS Torcedores se reúnem com diretoria e jogadores do Paysandu; organizada se recusa a participar A intenção, segundo o clube bicolor, era ouvir as cobranças da arquibancada e manter o canal de diálogo aberto em um momento decisivo da competição 26.08.25 22h18