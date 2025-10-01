Qarabag x Copenhague: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/10) pela Champions League

Qarabag x Copenhagen disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 2° rodada da Champions League. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Republicano Tofiq Bahramov, em Bacu, Azerbaijão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Qarabag x Copenhague ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Liga dos Campeões, o Qarabag venceu o Benfica por 3 a 2, enquanto o Copenhague empatou com o Leverkusen por 2 a 2.

Qarabag x Copenhague: prováveis escalações

Qarabag: Kochalski; Cafarquliyev, Mustafazada, Medina e Silva; Bicalho e Borges; Zoubir, Andrade e Kaschuk; Duran. Técnico: Gurban Gurbanov.

Copenhagen: Kotarski; Lopez, Hatzidiakos, Pereira e Huescas; Silva, Delaney, Lerager e Larsson; Moukouko e Elyounoussi. Técnico: Jacob Neestrup.

FICHA TÉCNICA

Qarabag x Copenhagen

Champions League

Local: Estádio Republicano Tofiq Bahramov, em Bacu, Azerbaijão

Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 13h45