Qarabag x Copenhague: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/10) pela Champions League Qarabag e Copenhagen jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 01.10.25 12h45 Qarabag estreou na Champions League com uma vitória de 3 a 2 sobre o Benfica (X/ @FKQarabagh) Qarabag x Copenhagen disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 2° rodada da Champions League. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Republicano Tofiq Bahramov, em Bacu, Azerbaijão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Qarabag x Copenhague ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pela Liga dos Campeões, o Qarabag venceu o Benfica por 3 a 2, enquanto o Copenhague empatou com o Leverkusen por 2 a 2. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira Qarabag x Copenhague: prováveis escalações Qarabag: Kochalski; Cafarquliyev, Mustafazada, Medina e Silva; Bicalho e Borges; Zoubir, Andrade e Kaschuk; Duran. Técnico: Gurban Gurbanov. Copenhagen: Kotarski; Lopez, Hatzidiakos, Pereira e Huescas; Silva, Delaney, Lerager e Larsson; Moukouko e Elyounoussi. Técnico: Jacob Neestrup. FICHA TÉCNICA Qarabag x Copenhagen Champions League Local: Estádio Republicano Tofiq Bahramov, em Bacu, Azerbaijão Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 13h45