PSG x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/10) pela Champions Feminina

Paris Saint-Germain x Real Madrid disputam hoje, quinta-feira (16/10), a 2° rodada da Champions League Feminina. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Campus PSG, em Poissy, França. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSG x Real Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Paris x Real Madrid: prováveis escalações

PSG: Earps; Élisa de Almeida, Bathy, Gaetino, Olga Carmona; Groenen, Echegini, Karchaoui, Ajibade, Kanjinga; Leuchter. Técnico: Paulo César Parente.

Real Madrid: Frohms; Navarro, Lakrar, Méndez, Yasmim; Angeldahl, Dabritz, Weir, Feller; Redonda e Caicedo. Técnico: Pau Quesada.

FICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain x Real Madrid

Liga dos Campeões Feminina

Local: Campus PSG, em Poissy, França

Data/Horário: 16 de outubro de 2025, 16h