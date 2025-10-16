Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

PSG x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/10) pela Champions Feminina

Paris Saint-Germain x Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O Real Madrid goleou Roma por 6 a 2 em sua estreia pela Champions League Feminina (X/ @realmadridfem)

Paris Saint-Germain x Real Madrid disputam hoje, quinta-feira (16/10), a 2° rodada da Champions League Feminina. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Campus PSG, em Poissy, França. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir PSG x Real Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias, o Atlético Madrid goleou St. Pölten por 6 a 0 e o Manchester United venceu o Valerenga por 1 a 0.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (16/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
O Brasileirão movimenta o futebol nesta quinta-feira

image Bayern x Juventus: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/10) pela Champions Feminina
Bayern de Munique e Juventus jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

image Benfica x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/10) pela Champions Feminina
Benfica e Arsenal jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Paris x Real Madrid: prováveis escalações

PSG: Earps; Élisa de Almeida, Bathy, Gaetino, Olga Carmona; Groenen, Echegini, Karchaoui, Ajibade, Kanjinga; Leuchter. Técnico: Paulo César Parente.

Real Madrid: Frohms; Navarro, Lakrar, Méndez, Yasmim; Angeldahl, Dabritz, Weir, Feller; Redonda e Caicedo. Técnico: Pau Quesada.

FICHA TÉCNICA
Paris Saint-Germain x Real Madrid
Liga dos Campeões Feminina
Local: Campus PSG, em Poissy, França
Data/Horário: 16 de outubro de 2025, 16h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Liga dos Campeões Feminina

Champions League Feminina

PSG

Paris Saint-Germain

Real Madrid

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (17/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga, Série A argentina e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira

17.10.25 7h00

Campeonato Brasileiro

Fluminense x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/10) pelo Brasileirão

Fluminense e Juventude jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

16.10.25 20h30

Campeonato Brasileiro

Vitória x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/10) pelo Brasileirão

Vitória e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

16.10.25 20h30

Campeonato Brasileiro

Grêmio x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/10) pelo Brasileirão

Grêmio e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

16.10.25 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

É pra lotar! Remo anuncia fim dos ingressos para a partida que pode devolver o time ao G4 da Série B

Remo e Athletic se enfrentam pela 33ª rodada da Série B, com prenúncio de casa cheia para apoiar o time em busca do acesso

16.10.25 21h13

Futebol

'Sonho de menino': Diego Hernandez fala sobre gol que decidiu o Re-Pa e incendiou o Mangueirão

O jogador relembrou o momento mágico, a simbologia do número 33 e projetou um futuro com o possível acesso

16.10.25 19h23

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (17/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga, Série A argentina e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira

17.10.25 7h00

FUTEBOL

Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi

Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B

16.10.25 20h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda