PSG x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/10) pela Champions Feminina Paris Saint-Germain x Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 16.10.25 15h00 O Real Madrid goleou Roma por 6 a 2 em sua estreia pela Champions League Feminina (X/ @realmadridfem) Paris Saint-Germain x Real Madrid disputam hoje, quinta-feira (16/10), a 2° rodada da Champions League Feminina. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Campus PSG, em Poissy, França. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir PSG x Real Madrid ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias, o Atlético Madrid goleou St. Pölten por 6 a 0 e o Manchester United venceu o Valerenga por 1 a 0. Paris x Real Madrid: prováveis escalações PSG: Earps; Élisa de Almeida, Bathy, Gaetino, Olga Carmona; Groenen, Echegini, Karchaoui, Ajibade, Kanjinga; Leuchter. Técnico: Paulo César Parente. Real Madrid: Frohms; Navarro, Lakrar, Méndez, Yasmim; Angeldahl, Dabritz, Weir, Feller; Redonda e Caicedo. Técnico: Pau Quesada. FICHA TÉCNICA Paris Saint-Germain x Real Madrid Liga dos Campeões Feminina Local: Campus PSG, em Poissy, França Data/Horário: 16 de outubro de 2025, 16h