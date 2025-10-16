Capa Jornal Amazônia
Bayern x Juventus: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/10) pela Champions Feminina

Bayern de Munique e Juventus jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Em sua estreia, o Juventus venceu o Benfica por 2 a 1 (X/ @juventusfc)

Bayern x Juventus disputam hoje, quinta-feira (16/10), a 2° rodada da Champions League Feminina. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Campus FC Bayern, em Munique, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Bayern x Juventus ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias, o Bayern foi goleado pelo Barcelona por 7 a 1 e o Juventus venceu o Benfica por 2 a 1.

Bayern de Munique x Juventus: prováveis escalações

Bayern: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Stine Ballisager e Franziska Kett; Arianna Caruso, Stanway, Tanikawa e Linda Dallmann; Klara Buhl e Pernille Harder. Técnico: José Antonio Barcala.

Juventus: Peyraud Magnin; Lenzini, Salvai e Harviken; Lia Wälti, Estela Carbonell, Tatiana Pinto, Bonansea e Emma Stølen Godø; Vangsgaard e Cristiana Girelli. Técnico: Max Canzi.

FICHA TÉCNICA
Bayern München x Juventus
Liga dos Campeões Feminina
Local: Campus FC Bayern, em Munique, Alemanha
Data/Horário: 16 de outubro de 2025, 16h

Bayern de Munique

Juventus

jogos de hoje

champions league feminina

Liga dos Campeões Feminina
Futebol
