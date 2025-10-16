Bayern x Juventus: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/10) pela Champions Feminina Bayern de Munique e Juventus jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 16.10.25 15h00 Em sua estreia, o Juventus venceu o Benfica por 2 a 1 (X/ @juventusfc) Bayern x Juventus disputam hoje, quinta-feira (16/10), a 2° rodada da Champions League Feminina. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Campus FC Bayern, em Munique, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bayern x Juventus ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias, o Bayern foi goleado pelo Barcelona por 7 a 1 e o Juventus venceu o Benfica por 2 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (16/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo O Brasileirão movimenta o futebol nesta quinta-feira PSG x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/10) pela Champions Feminina Paris Saint-Germain x Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Benfica x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/10) pela Champions Feminina Benfica e Arsenal jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Bayern de Munique x Juventus: prováveis escalações Bayern: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Stine Ballisager e Franziska Kett; Arianna Caruso, Stanway, Tanikawa e Linda Dallmann; Klara Buhl e Pernille Harder. Técnico: José Antonio Barcala. Juventus: Peyraud Magnin; Lenzini, Salvai e Harviken; Lia Wälti, Estela Carbonell, Tatiana Pinto, Bonansea e Emma Stølen Godø; Vangsgaard e Cristiana Girelli. Técnico: Max Canzi. FICHA TÉCNICA Bayern München x Juventus Liga dos Campeões Feminina Local: Campus FC Bayern, em Munique, Alemanha Data/Horário: 16 de outubro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bayern de Munique Juventus jogos de hoje champions league feminina Liga dos Campeões Feminina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Liga dos Campeões Feminina Bayern x Juventus: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/10) pela Champions Feminina Bayern de Munique e Juventus jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.10.25 15h00 Liga dos Campeões Feminina Benfica x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/10) pela Champions Feminina Benfica e Arsenal jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.10.25 15h00 Liga dos Campeões Feminina PSG x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/10) pela Champions Feminina Paris Saint-Germain x Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.10.25 15h00 Liga dos Campeões Feminina Atl. Madrid x United: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pela Champions Feminina Atlético Madrid e Manchester United jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.10.25 12h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43