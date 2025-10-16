Bayern x Juventus: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/10) pela Champions Feminina

Bayern x Juventus disputam hoje, quinta-feira (16/10), a 2° rodada da Champions League Feminina. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Campus FC Bayern, em Munique, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bayern x Juventus ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias, o Bayern foi goleado pelo Barcelona por 7 a 1 e o Juventus venceu o Benfica por 2 a 1.

Bayern de Munique x Juventus: prováveis escalações

Bayern: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Stine Ballisager e Franziska Kett; Arianna Caruso, Stanway, Tanikawa e Linda Dallmann; Klara Buhl e Pernille Harder. Técnico: José Antonio Barcala.

Juventus: Peyraud Magnin; Lenzini, Salvai e Harviken; Lia Wälti, Estela Carbonell, Tatiana Pinto, Bonansea e Emma Stølen Godø; Vangsgaard e Cristiana Girelli. Técnico: Max Canzi.

FICHA TÉCNICA

Bayern München x Juventus

Liga dos Campeões Feminina

Local: Campus FC Bayern, em Munique, Alemanha

Data/Horário: 16 de outubro de 2025, 16h