Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (16/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (16/10), incluem partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Às 19h, o Grêmio jogará contra o São Paulo pelo Brasileirão. Já às 21h30, o Fluminense enfrentará o Juventude pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

Grêmio x São Paulo - 19h - SporTV e Premiere Fluminense x Juventude - 21h30 - Amazon Prime Video Vitória x Bahia - 21h30 - SporTV e Premiere

Onde assistir ao jogo de Grêmio e São Paulo; veja o horário

O jogo entre Grêmio x São Paulo terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Fluminense e Juventude; veja o horário

O jogo entre Fluminense x Juventude terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Vitória e Bahia; veja o horário

O jogo entre Vitória x Bahia terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quinta-feira.

SporTV

19h - Grêmio x São Paulo - Brasileirão 21h30 - Vitória x Bahia - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira.

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quinta-feira.

Premiere

19h - Grêmio x São Paulo - Brasileirão 21h30 - Vitória x Bahia - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.