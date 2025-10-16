Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (16/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo O Brasileirão movimenta o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 16.10.25 7h00 Fluminense e Juventude jogarão pelo Brasileirão às 21h30 (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (16/10), incluem partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro. Às 19h, o Grêmio jogará contra o São Paulo pelo Brasileirão. Já às 21h30, o Fluminense enfrentará o Juventude pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Grêmio x São Paulo - 19h - SporTV e Premiere Fluminense x Juventude - 21h30 - Amazon Prime Video Vitória x Bahia - 21h30 - SporTV e Premiere Onde assistir ao jogo de Grêmio e São Paulo; veja o horário O jogo entre Grêmio x São Paulo terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 19h. Onde assistir ao jogo de Fluminense e Juventude; veja o horário O jogo entre Fluminense x Juventude terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Vitória e Bahia; veja o horário O jogo entre Vitória x Bahia terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quinta-feira. SporTV 19h - Grêmio x São Paulo - Brasileirão 21h30 - Vitória x Bahia - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira. Disney+ Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quinta-feira. Premiere 19h - Grêmio x São Paulo - Brasileirão 21h30 - Vitória x Bahia - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (16/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo O Brasileirão movimenta o futebol nesta quinta-feira 16.10.25 7h00 Campeonato Brasileiro Fortaleza x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão Fortaleza e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.10.25 20h30 Campeonato Brasileiro Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão Santos e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.10.25 20h30 Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/10) pelo Brasileirão Atlético MG e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.10.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43 Vasco bate Fortaleza com um a menos, quebra tabu e soma 2ª vitória seguida no Brasileirão 16.10.25 0h03 Futebol Vitória no campo e nas arquibancadas: Remo bate Paysandu e leva mais público ao Mangueirão Clássico Re-Pa, válido pela 32ª rodada da Série B, registrou um público total de 41.991 pessoas na última terça (14) 15.10.25 11h55