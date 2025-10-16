Benfica x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/10) pela Champions Feminina Benfica e Arsenal jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 16.10.25 15h00 Ambos Arsenal e Benfica perderam em suas estreias por 2 a 1 (X/ @ArsenalWFC) Benfica x Arsenal disputam hoje, quinta-feira (16/10), a 2° rodada da Champions League Feminina. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Benfica x Arsenal ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias, o Benfica perdeu para o Juventus e o Arsenal para o Lyon, ambos por 2 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (16/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo O Brasileirão movimenta o futebol nesta quinta-feira PSG x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/10) pela Champions Feminina Paris Saint-Germain x Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Bayern x Juventus: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/10) pela Champions Feminina Bayern de Munique e Juventus jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Benfica x Arsenal: prováveis escalações Benfica: Pauels; Amado, Ucheibe, Costa, Lund; Cameirao, Gasper; Sousa Alves, Moller, Silva; Martin-Prieto. Técnico: Ivan Baptista. Arsenal: Van Domselaar; Fox, Reid, Catley, McCabe; Maanum, Little, Caldentey; Mead, Kelly, Russo. Técnico: Renee Slegers. FICHA TÉCNICA Benfica x Arsenal Liga dos Campeões Feminina Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal Data/Horário: 16 de outubro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave benfica Arsenal jogos de hoje Liga dos Campeões Feminina champions league feminina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (17/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga, Série A argentina e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 17.10.25 7h00 Campeonato Brasileiro Fluminense x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/10) pelo Brasileirão Fluminense e Juventude jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 16.10.25 20h30 Campeonato Brasileiro Vitória x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/10) pelo Brasileirão Vitória e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 16.10.25 20h30 Campeonato Brasileiro Grêmio x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/10) pelo Brasileirão Grêmio e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 16.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B 16.10.25 20h16 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (17/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga, Série A argentina e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 17.10.25 7h00 Futebol 'Sonho de menino': Diego Hernandez fala sobre gol que decidiu o Re-Pa e incendiou o Mangueirão O jogador relembrou o momento mágico, a simbologia do número 33 e projetou um futuro com o possível acesso 16.10.25 19h23 Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02