Benfica x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/10) pela Champions Feminina

Benfica e Arsenal jogam pela Liga dos Campeões Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Ambos Arsenal e Benfica perderam em suas estreias por 2 a 1 (X/ @ArsenalWFC)

Benfica x Arsenal disputam hoje, quinta-feira (16/10), a 2° rodada da Champions League Feminina. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Benfica x Arsenal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias, o Benfica perdeu para o Juventus e o Arsenal para o Lyon, ambos por 2 a 1.

Benfica x Arsenal: prováveis escalações

Benfica: Pauels; Amado, Ucheibe, Costa, Lund; Cameirao, Gasper; Sousa Alves, Moller, Silva; Martin-Prieto. Técnico: Ivan Baptista.

Arsenal: Van Domselaar; Fox, Reid, Catley, McCabe; Maanum, Little, Caldentey; Mead, Kelly, Russo. Técnico: Renee Slegers.

FICHA TÉCNICA
Benfica x Arsenal
Liga dos Campeões Feminina
Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal
Data/Horário: 16 de outubro de 2025, 16h

Futebol
.
