Protagonista da final entre Boca Juniors e Fluminense, Ganso pode ser bicampeão da Libertadores

Neste sábado (4), às 17h (horário de Brasília), os apaixonados por futebol terão os olhos fixados no Maracanã, onde Boca Juniors e Fluminense se enfrentarão na grande final da Copa Libertadores 2023, em um duelo de jogo único, que põe frente a frente uma das maiores rivalidades do futebol mundial. Em caso de empate durante os 90 minutos regulamentares, a partida será estendida para a prorrogação, e persistindo a igualdade, o título será decidido nos pênaltis.

O Boca Juniors assegurou seu lugar na final ao superar o Palmeiras nos pênaltis, após dois empates em 180 minutos. No entanto, para esse confronto decisivo contra o Fluminense, o técnico Jorge Almirón enfrenta alguns desafios. O lateral Marcos Rojo foi cortado devido a expulsão na partida contra o Verdão, enquanto o ponta Exequiel Zeballos segue lesionado. Além disso, o atacante Benedetto e o zagueiro Valentini estão sob dúvida devido a problemas musculares.

Por outro lado, o Fluminense chega à finalíssima após uma vitória espetacular sobre o Internacional, por 2 a 1, no Beira-Rio. A reviravolta impressionante aconteceu nos minutos finais da partida, após um empate no Maracanã no primeiro confronto. Fernando Diniz deve contar com sua força máxima para enfrentar o Boca Juniors. No entanto, o zagueiro e capitão Nino ainda é uma incerteza devido a uma lesão no joelho, o que mantém os torcedores tricolores em suspense.

Enquanto o temido Boca vem em busca do seu sétimo título, o Fluminense tenta levantar a primeira taça continental, alcançando um seleto grupo de 10 clubes brasileiros que atingiram tal feito (Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Santos, São Paulo, Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco). Na história do confronto, os times já se esbarraram em seis ocasiões, com duas vitórias para cada, além de dois empates.

É do Pará!

Na luta pelo título inédito, o Fluzão conta com um apoio muito sugestivo, de quem já ergueu a taça continental e atende pelo carinhoso apelido de ave.

Paulo Henrique Ganso está na corrida para conquistar pela segunda vez a Libertadores. Sua primeira vitória ocorreu em 2011, quando defendia as cores do Santos, no início da carreira, antes de ser atormentado por uma série de lesões que acabaram impedindo sua ascensão mundial, como ocorreu com o parceiro de time, o atacante Neymar. Hoje desempenhando um papel fundamental no elenco, Ganso está determinado a silenciar os críticos que duvidavam de sua capacidade de conquistar títulos de relevância mundial.

A oportunidade para essa reviravolta surgiu no final de 2021 e início de 2022. Na época, o jogador paraense estava de saída do Rio de Janeiro, até que uma conversa com o recém-contratado técnico do Fluminense, Abel Braga, mudou completamente o curso dos acontecimentos e da própria história, deixando para Fernando Diniz um jogador completo e habilidoso. Hoje, os números mostram que o atleta, na sua quinta temporada pelo Flu, é peça chave no sucesso do time, com 47 jogos na temporada, quatro gols e 10 assistências, provando que o paraense nascido no futsal da Tuna Luso tem todas as condições de abraçar o mundo.

Ficha técnica:

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (BRA)

Data e hora: 04/11/2023, às 17h (de Brasília)

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Dionisio Ruiz (COL)

VAR: Juan Lara (CHI)

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino (Marlon), Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander (Martinelli) e Ganso; John Arias, Keno e Cano.

Técnico: Fernando Diniz

Boca Juniors: Romero; Advíncula, Figal, Valentini e Fabra; Medina, G. Fernández, E. Fernández e Valentin Barco; Merentiel e Cavani.

Técnico: Jorge Almirón