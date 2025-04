Presidente da FPF acompanha Paysandu na decisão da Copa Verde: 'Gera confiança'

O Paysandu conquistou mais um título da Copa Verde na história. O Papão alcançou sua quinta taça da competição regional, dessa vez diante do Goiás-GO, fora de casa, no Estádio Serra Dourada, na cidade de Goiânia. A equipe bicolor contou com a presença do presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul.

A instituição que comanda o futebol paraense esteve presente na grande decisão. O gesto de liderança mostra a força da FPF em favor do futebol paraense. Ricardo Gluck Paul falou da presença da FPF na decisão da Copa Verde e o quanto esse papel é importante nos bastidores do futebol

“Não se trata apenas de estar ali como presidente, mas de fazer parte do esforço coletivo. Quando os atletas olham e veem a Federação ao lado deles, isso gera confiança, união e um sentimento real de pertencimento”, afirmou, Gluck Paul.

Essa não é a primeira vez em que o mandatário da FPF esteve presente em momentos importantes do futebol paraense. Ricardo também marcou presença em partidas do Remo, em jogos decisivos do Campeonato Brasileiro da Série C do ano passado, que terminou com o acesso do Leão Azul à Série B.