Porto x Estrela Vermelha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/10) pela Liga Europa

Porto x Estrela Vermelha disputam hoje, quinta-feira (02/10), a 2° rodada da Liga Europa. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Porto x Estrela Vermelha ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, incluindo pela Amazon Prime, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a primeira rodada da Liga Europa, o Porto venceu Salzburg por 1 a 0, enquanto Estrela Vermelha empatou com o Celtic por 1 a 1.

Porto x Estrela Vermelha: prováveis escalações

Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes, Bednarek, Kiwior e Francisco Moura; Froholdt, Varela e Veiga; Pepe, Sainz e Samu. Técnico: Francesco Farioli.

Estrela Vermelha: Matheus; Stankovic, Rodrigao, Lekovic e Tiknizyan; Kostov e Elsnik; Zaric, Ivanic, Milson e Arnautovic. Técnico: Barak Bachar.

FICHA TÉCNICA

Porto x Estrela Vermelha

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal

Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 16h