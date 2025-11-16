Boca Juniors x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/11) pelo Argentino

Boca Juniors x Tigre disputam hoje, domingo (16/11), a última rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 20h15 (horário de Brasília), no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Boca Juniors x Tigre ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 20h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Boca Juniors lidera o Grupo A da segunda fase e acumula 7 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 26 gols marcados e 12 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas da competição.

Já o Tigre está em 4° lugar no mesmo grupo e soma 5 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 14 gols marcados e 11 gols sofridos. A equipe está invicta há 8 rodadas da clausura, porém com apenas 3 vitórias.

VEJA MAIS

Boca Juniors x Tigre: prováveis escalações

Boca Juniors: Sem informações.

Tigre: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Boca Juniors x Tigre

Campeonato Argentino

Local: Estádio Alberto J. Armando, La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 16 de novembro de 2025, 20h15