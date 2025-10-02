Fiorentina x Sigma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Conferência Fiorentina e Sigma jogam pela Conference League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Thalles Leal 02.10.25 15h00 Fiorentina vem de um empate sem gols com Pisa (X/ @acffiorentina) Fiorentina x Sigma disputam hoje, quinta-feira (02/10), a 1° rodada da Liga Conferência. O jogo acontecerá às 15h (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália. Confira onde assistir ao vivo e o horário: Onde assistir Fiorentina x Sigma ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo XSports, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas últimas partidas, a Fiorentina venceu o Polissiya Zhytomyr por 3 a 2, empatou sem gols com Torino, perdeu para o Napoli por 3 a 1, perdeu para o Como por 2 a 1 e empatou sem gols com Pisa. Já o Sigma passou por uma derrota de 2 a 0 para o Malmö, venceu o Baník por 1 a 0, perdeu para o Plzen pelo mesmo placar, empatou sem gols com Teplice e perdeu para Nové Sady por 3 a 2. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira Fiorentina x Sigma: prováveis escalações Fiorentina: David de Gea; Marin Pongracic, Pablo Marí, Luca Ranieri, Dodô; Hans Nicolussi, Rolando Mandragora, Robin Gosens, Jacopo Fazzini; Moise Kean, Albert Gudmundsson. Sigma: Jan Koutný; Filip Slavícek, Abdoulaye Sylla, Jan Král, Jirí Sláma; Michal Beran, Radim Breite, Artur Dolznikov, David Tkac; Simion Michez, Daniel Vasulin. FICHA TÉCNICA Fiorentina x Sigma Conference League Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fiorentina Sigma jogos de hoje conference league Liga Conferência COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Flamengo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão Flamengo e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Fortaleza x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão Fortaleza e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.10.25 18h00 Campeonato Brasileiro Vitória x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão Vitória e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.10.25 18h00 Copa Argentina Racing x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Copa Argentina Racing Club e River Plate jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 02.10.25 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 02.10.25 7h00 Futebol Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo' Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30) 02.10.25 10h11 30ª RODADA Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão 02.10.25 7h00 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35