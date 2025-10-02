Fiorentina x Sigma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Conferência

Fiorentina x Sigma disputam hoje, quinta-feira (02/10), a 1° rodada da Liga Conferência. O jogo acontecerá às 15h (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália. Confira onde assistir ao vivo e o horário:

Onde assistir Fiorentina x Sigma ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo XSports, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, a Fiorentina venceu o Polissiya Zhytomyr por 3 a 2, empatou sem gols com Torino, perdeu para o Napoli por 3 a 1, perdeu para o Como por 2 a 1 e empatou sem gols com Pisa.

Já o Sigma passou por uma derrota de 2 a 0 para o Malmö, venceu o Baník por 1 a 0, perdeu para o Plzen pelo mesmo placar, empatou sem gols com Teplice e perdeu para Nové Sady por 3 a 2.

Fiorentina x Sigma: prováveis escalações

Fiorentina: David de Gea; Marin Pongracic, Pablo Marí, Luca Ranieri, Dodô; Hans Nicolussi, Rolando Mandragora, Robin Gosens, Jacopo Fazzini; Moise Kean, Albert Gudmundsson.

Sigma: Jan Koutný; Filip Slavícek, Abdoulaye Sylla, Jan Král, Jirí Sláma; Michal Beran, Radim Breite, Artur Dolznikov, David Tkac; Simion Michez, Daniel Vasulin.

FICHA TÉCNICA

Fiorentina x Sigma

Conference League

Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália

Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 16h