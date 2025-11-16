Itália x Noruega: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Itália e Noruega jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 16.11.25 19h15 A Noruega venceu a Itália por 3 a 0 na 3° rodada das eliminatórias europeias (X/ @Azzurri) Itália x Noruega disputam hoje, domingo (16/11), a última rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontecerá às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, o San Siro, em Milão, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Itália x Noruega ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Noruega lidera o Grupo I, venceu todas as 7 partidas que jogou, marcou 33 gols e teve sua defesa vazada apenas 4 vezes. Já a Itália é vice-líder no mesmo grupo e acumula um total de 6 vitórias, 1 derrota, 20 gols marcados e 8 gols sofridos. A Noruega goleou a Itália por 3 a 0 durante a 3° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo Israel x Moldávia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Israel e Moldávia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Itália x Noruega: prováveis escalações Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Cristante; Politano, Retegui, Raspadori. Técnico: Gennaro Gattuso. Noruega: Nyland; Ryerson, Heggem (Ostigard), Ajer, Bjorkan; Bobb, Berg, Berge, Nusa; Sorloth, Erling Haaland. Técnico: Stale Solbakken. FICHA TÉCNICA Itália x Noruega Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália Data/Horário: 16 de novembro de 2025, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave itália Noruega eliminatórias da copa do mundo de 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (17/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 17.11.25 7h00 Série A argentina Boca Juniors x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/11) pelo Argentino Boca Juniors e Tigre jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 19h15 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Itália x Noruega: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Itália e Noruega jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 19h15 Campeonato Brasileiro Bragantino x Atlético: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/11) pelo Brasilerão Red Bull Bragantino e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 16.11.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (17/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 17.11.25 7h00 VENCER E SECAR Veja o que o Remo precisa para conseguir o acesso a Série A Time paraense terá de vencer o Goiás no Mangueirão e torcer por derrota do Criciúma ou tropeço da Chapecoense para conquistar o acesso à Série A. 16.11.25 20h46 JOGO DO ACESSO Torcida do Leão domina os bares de Belém para acompanhar o jogo decisivo O Clube do Remo entra em campo neste sábado (15) para enfrentar o Avaí 15.11.25 16h46 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00