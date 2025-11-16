Itália x Noruega: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa

Itália x Noruega disputam hoje, domingo (16/11), a última rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontecerá às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, o San Siro, em Milão, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Itália x Noruega ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Noruega lidera o Grupo I, venceu todas as 7 partidas que jogou, marcou 33 gols e teve sua defesa vazada apenas 4 vezes.

Já a Itália é vice-líder no mesmo grupo e acumula um total de 6 vitórias, 1 derrota, 20 gols marcados e 8 gols sofridos.

A Noruega goleou a Itália por 3 a 0 durante a 3° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

VEJA MAIS

Itália x Noruega: prováveis escalações

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Cristante; Politano, Retegui, Raspadori. Técnico: Gennaro Gattuso.

Noruega: Nyland; Ryerson, Heggem (Ostigard), Ajer, Bjorkan; Bobb, Berg, Berge, Nusa; Sorloth, Erling Haaland. Técnico: Stale Solbakken.

FICHA TÉCNICA

Itália x Noruega

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália

Data/Horário: 16 de novembro de 2025, 16h45