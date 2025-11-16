Bragantino x Atlético: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/11) pelo Brasilerão

Red Bull Bragantino x Atlético-MG disputam hoje, domingo (16/11), uma partida pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir RB Bragantino x Atlético ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Atlético é o 9° colocado do Brasileirão e acumula 11 vitórias, 11 empates, 11 derrotas, 37 gols marcados e 37 gols sofridos. A equipe está invicta há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já o RB Bragantino ocupa a 11° posição com 12 vitórias, 6 empates, 15 derrotas, 38 gols marcados e 50 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

RB Bragantino x Atlético-MG: prováveis escalações

Santos: Cleiton; Agustín Sant’Anna, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Fabinho, Gabriel e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

Palmeiras: Everson; Saraiva, Ruan e Vitor Hugo; Igor Gomes, Alexsander (Fausto Vera), Guilherme Arana e Bernard; Rony (Scarpa), Dudu e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x Atlético Mineiro

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data/Horário: 16 de novembro de 2025, 19h