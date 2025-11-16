Bragantino x Atlético: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/11) pelo Brasilerão Red Bull Bragantino e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 16.11.25 18h00 O Atlético Mineiro soma só 2 pontos a mais que o Red Bull Bragantino no Brasileirão (X/ @SudamericanaBR) Red Bull Bragantino x Atlético-MG disputam hoje, domingo (16/11), uma partida pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir RB Bragantino x Atlético ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Atlético é o 9° colocado do Brasileirão e acumula 11 vitórias, 11 empates, 11 derrotas, 37 gols marcados e 37 gols sofridos. A equipe está invicta há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Já o RB Bragantino ocupa a 11° posição com 12 vitórias, 6 empates, 15 derrotas, 38 gols marcados e 50 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo Vélez Sarsfield x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelo Argentino Vélez Sarsfield e River Plate jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo RB Bragantino x Atlético-MG: prováveis escalações Santos: Cleiton; Agustín Sant’Anna, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Fabinho, Gabriel e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini. Palmeiras: Everson; Saraiva, Ruan e Vitor Hugo; Igor Gomes, Alexsander (Fausto Vera), Guilherme Arana e Bernard; Rony (Scarpa), Dudu e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli. FICHA TÉCNICA Red Bull Bragantino x Atlético Mineiro Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP) Data/Horário: 16 de novembro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Red Bull Bragantino Atlético-MG jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (17/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 17.11.25 7h00 Série A argentina Boca Juniors x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/11) pelo Argentino Boca Juniors e Tigre jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 19h15 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Itália x Noruega: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Itália e Noruega jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 19h15 Campeonato Brasileiro Bragantino x Atlético: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/11) pelo Brasilerão Red Bull Bragantino e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 16.11.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER E SECAR Veja o que o Remo precisa para conseguir o acesso a Série A Time paraense terá de vencer o Goiás no Mangueirão e torcer por derrota do Criciúma ou tropeço da Chapecoense para conquistar o acesso à Série A. 16.11.25 20h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (17/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 17.11.25 7h00 Futebol Lateral do Remo nega indisciplina após ficar fora do jogo contra o Avaí-SC: 'Sigo de cabeça erguida' Por meio das redes sociais, Pedro Costa falou sobre a ausência no duelo contra o Leão da Ilha, que terminou com a derrota do time azulino por 3 a 1 17.11.25 9h16 JOGO DO ACESSO Torcida do Leão domina os bares de Belém para acompanhar o jogo decisivo O Clube do Remo entra em campo neste sábado (15) para enfrentar o Avaí 15.11.25 16h46