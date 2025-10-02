Lyon x RB Salzburg: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Europa

Lyon x RB Salzburg disputam hoje, quinta-feira (02/10), a 2° rodada da Liga Europa. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Parc Olympique Lyonnais, em Lyon, França. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Lyon x Salzburg ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pelo 360 da CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Europa League, o Lyon venceu o Utrecht por 1 a 0, enquanto o Salzburg perdeu para o Porto pelo mesmo placar.

VEJA MAIS

Lyon x Salzburg: prováveis escalações

Lyon: Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhate e Tagliafico; Tessmann, Morton e Tolisso; Karabec, Fofana e Merah. Técnico: Paulo Fonseca.

Salzburg: Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen e Terzic; Bidstrup, Diabaté, Moussa Yeo e Alajbegović; Ratkov e Baidoo. Técnico: Thomas Letsch.

FICHA TÉCNICA

Lyon x Red Bull Salzburg

Europa League - Liga Europa

Local: Parc Olympique Lyonnais, em Lyon, França

Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 16h