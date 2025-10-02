Lyon x RB Salzburg: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Europa Lyon e Salzburg jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Thalles Leal 02.10.25 15h00 O Lyon venceu o Utrecht por 1 a 0 em sua estreia pela Europa League (X/ @OL) Lyon x RB Salzburg disputam hoje, quinta-feira (02/10), a 2° rodada da Liga Europa. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Parc Olympique Lyonnais, em Lyon, França. Confira as escalações e o horário: Onde assistir Lyon x Salzburg ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pelo 360 da CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pela Europa League, o Lyon venceu o Utrecht por 1 a 0, enquanto o Salzburg perdeu para o Porto pelo mesmo placar. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira Fiorentina x Sigma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Liga Conferência Fiorentina e Sigma jogam pela Conference League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Lyon x Salzburg: prováveis escalações Lyon: Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhate e Tagliafico; Tessmann, Morton e Tolisso; Karabec, Fofana e Merah. Técnico: Paulo Fonseca. Salzburg: Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen e Terzic; Bidstrup, Diabaté, Moussa Yeo e Alajbegović; Ratkov e Baidoo. Técnico: Thomas Letsch. FICHA TÉCNICA Lyon x Red Bull Salzburg Europa League - Liga Europa Local: Parc Olympique Lyonnais, em Lyon, França Data/Horário: 02 de outubro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave salzburg Lyon jogos de hoje Liga Europa Europa League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Flamengo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão Flamengo e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Fortaleza x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão Fortaleza e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.10.25 18h00 Campeonato Brasileiro Vitória x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/10) pelo Brasileirão Vitória e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.10.25 18h00 Copa Argentina Racing x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/10) pela Copa Argentina Racing Club e River Plate jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 02.10.25 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 02.10.25 7h00 Futebol Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo' Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30) 02.10.25 10h11 30ª RODADA Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão 02.10.25 7h00 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35