Porto x Arouca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) pela Liga Portugal

Porto x Arouca disputam hoje, sexta-feira (27/02), a 24° rodada da Liga Portugal. O jogo inicia às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Porto x Arouca ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Porto lidera o Campeonato Português com 20 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 44 gols marcados e 7 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Arouca está em 10° lugar e soma 7 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 31 gols marcados e 49 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Porto x Arouca: prováveis escalações

Porto: Diogo Costa; Francisco Moura, Jan Bednarek, Thiago Silva e Alberto Costa; Gabri Veiga, Pablo Rosario e Alan Varela; Borja Sainz, Samu Aghehowa e Pepê. Técnico: Francesco Farioli.

Arouca: Rui Silva; Maximiliano Araújo, Eduardo Quaresma, Ousmane Diomande e Ivan Fresneda; Hidemasa Morita e João Simões; Luis Guilherme, Pedro Gonçalves e Geny Catamo; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

FICHA TÉCNICA

Porto x Arouca

Campeonato Português

Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal

Data/Horário: 27 de fevereiro de 2026, 15h45