Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Porto x Arouca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) pela Liga Portugal

Porto e Arouca jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O Porto soma 36 pontos a mais que o Arouca no Campeonato Português (X/ @FCPorto)

Porto x Arouca disputam hoje, sexta-feira (27/02), a 24° rodada da Liga Portugal. O jogo inicia às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: 

Onde assistir Porto x Arouca ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Porto lidera o Campeonato Português com 20 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 44 gols marcados e 7 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Arouca está em 10° lugar e soma 7 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 31 gols marcados e 49 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira

image Nacional x Braga: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) pela Liga Portugal
Nacional e Braga jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

Porto x Arouca: prováveis escalações

Porto: Diogo Costa; Francisco Moura, Jan Bednarek, Thiago Silva e Alberto Costa; Gabri Veiga, Pablo Rosario e Alan Varela; Borja Sainz, Samu Aghehowa e Pepê. Técnico: Francesco Farioli.

Arouca: Rui Silva; Maximiliano Araújo, Eduardo Quaresma, Ousmane Diomande e Ivan Fresneda; Hidemasa Morita e João Simões; Luis Guilherme, Pedro Gonçalves e Geny Catamo; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

FICHA TÉCNICA
Porto x Arouca
Campeonato Português
Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal
Data/Horário: 27 de fevereiro de 2026, 15h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Arouca

Porto

jogos de hoje

Campeonato Português
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Série A saudita

Al-Ittihad x Al Khaleej: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/02) pelo Saudita

Al Ittihad e Al-Khaleej jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

27.02.26 15h00

Campeonato Português

Porto x Arouca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) pela Liga Portugal

Porto e Arouca jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

27.02.26 14h45

Campeonato Português

Nacional x Braga: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) pela Liga Portugal

Nacional e Braga jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

27.02.26 14h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira

27.02.26 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu

Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense

27.02.26 11h27

futebol

Neymar se envolve em confusão com volante do Vasco durante jogo no Brasileirão

Jogadores discutiram durante o primeiro tempo do jogo entre o Peixe e o Gigante da Colina, pelo Brasileirão, e levaram cartão amarelo

27.02.26 9h11

futebol

Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes

Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão

27.02.26 10h08

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira

27.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda