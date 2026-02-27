Porto x Arouca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) pela Liga Portugal Porto e Arouca jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 27.02.26 14h45 O Porto soma 36 pontos a mais que o Arouca no Campeonato Português (X/ @FCPorto) Porto x Arouca disputam hoje, sexta-feira (27/02), a 24° rodada da Liga Portugal. O jogo inicia às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Porto x Arouca ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Porto lidera o Campeonato Português com 20 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 44 gols marcados e 7 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Arouca está em 10° lugar e soma 7 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 31 gols marcados e 49 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira Nacional x Braga: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) pela Liga Portugal Nacional e Braga jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Porto x Arouca: prováveis escalações Porto: Diogo Costa; Francisco Moura, Jan Bednarek, Thiago Silva e Alberto Costa; Gabri Veiga, Pablo Rosario e Alan Varela; Borja Sainz, Samu Aghehowa e Pepê. Técnico: Francesco Farioli. Arouca: Rui Silva; Maximiliano Araújo, Eduardo Quaresma, Ousmane Diomande e Ivan Fresneda; Hidemasa Morita e João Simões; Luis Guilherme, Pedro Gonçalves e Geny Catamo; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges. FICHA TÉCNICA Porto x Arouca Campeonato Português Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal Data/Horário: 27 de fevereiro de 2026, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Arouca Porto jogos de hoje Campeonato Português COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A saudita Al-Ittihad x Al Khaleej: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/02) pelo Saudita Al Ittihad e Al-Khaleej jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 27.02.26 15h00 Campeonato Português Porto x Arouca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) pela Liga Portugal Porto e Arouca jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 27.02.26 14h45 Campeonato Português Nacional x Braga: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) pela Liga Portugal Nacional e Braga jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 27.02.26 14h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.02.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense 27.02.26 11h27 futebol Neymar se envolve em confusão com volante do Vasco durante jogo no Brasileirão Jogadores discutiram durante o primeiro tempo do jogo entre o Peixe e o Gigante da Colina, pelo Brasileirão, e levaram cartão amarelo 27.02.26 9h11 futebol Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão 27.02.26 10h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.02.26 7h00