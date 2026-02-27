Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Nacional x Braga: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) pela Liga Portugal

Nacional e Braga jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O Braga soma 21 pontos a mais que o Nacional no Campeonato Português (X/ @SCBragaOficial)

Nacional x Braga disputam hoje, sexta-feira (27/02), a 24° rodada da Liga Portugal. O jogo inicia às 15h (horário de Brasília), no Estádio da Madeira, em Funchal, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: 

Onde assistir Nacional x Braga ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Braga está em 4° lugar na Liga Portugal e acumula 12 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 48 gols marcados e 22 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já o Nacional está em 14° lugar com 5 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 27 gols marcados e 34 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira

Nacional x Braga: prováveis escalações

Nacional: Pereira; Vallier, Santos, Goncalves, Nunez; Liziero, M Dias, Baeza; Goncalves,Veron, Ramirez, Boia

Arouca: Hornicek;  Lagerbielke, Barisic, Arrey-Mbi; V Gomez, Moutinho, Grillitsch, D Rodrigues; Zalazar, P Victor, Horta

FICHA TÉCNICA
Nacional x Braga
Campeonato Português
Local: Estádio da Madeira, em Funchal, Portugal
Data/Horário: 27 de fevereiro de 2026, 17h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

braga

nacional

jogos de hoje

Campeonato Português

Liga Portugal
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Série A saudita

Al-Ittihad x Al Khaleej: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/02) pelo Saudita

Al Ittihad e Al-Khaleej jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

27.02.26 15h00

Campeonato Português

Porto x Arouca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) pela Liga Portugal

Porto e Arouca jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

27.02.26 14h45

Campeonato Português

Nacional x Braga: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) pela Liga Portugal

Nacional e Braga jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

27.02.26 14h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira

27.02.26 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu

Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense

27.02.26 11h27

futebol

Neymar se envolve em confusão com volante do Vasco durante jogo no Brasileirão

Jogadores discutiram durante o primeiro tempo do jogo entre o Peixe e o Gigante da Colina, pelo Brasileirão, e levaram cartão amarelo

27.02.26 9h11

futebol

Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes

Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão

27.02.26 10h08

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira

27.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda