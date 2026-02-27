Nacional x Braga: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) pela Liga Portugal Nacional e Braga jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 27.02.26 14h00 O Braga soma 21 pontos a mais que o Nacional no Campeonato Português (X/ @SCBragaOficial) Nacional x Braga disputam hoje, sexta-feira (27/02), a 24° rodada da Liga Portugal. O jogo inicia às 15h (horário de Brasília), no Estádio da Madeira, em Funchal, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Nacional x Braga ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Braga está em 4° lugar na Liga Portugal e acumula 12 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 48 gols marcados e 22 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas. Já o Nacional está em 14° lugar com 5 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 27 gols marcados e 34 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira Nacional x Braga: prováveis escalações Nacional: Pereira; Vallier, Santos, Goncalves, Nunez; Liziero, M Dias, Baeza; Goncalves,Veron, Ramirez, Boia Arouca: Hornicek; Lagerbielke, Barisic, Arrey-Mbi; V Gomez, Moutinho, Grillitsch, D Rodrigues; Zalazar, P Victor, Horta FICHA TÉCNICA Nacional x Braga Campeonato Português Local: Estádio da Madeira, em Funchal, Portugal Data/Horário: 27 de fevereiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave braga nacional jogos de hoje Campeonato Português Liga Portugal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A saudita Al-Ittihad x Al Khaleej: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/02) pelo Saudita Al Ittihad e Al-Khaleej jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 27.02.26 15h00 Campeonato Português Porto x Arouca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) pela Liga Portugal Porto e Arouca jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 27.02.26 14h45 Campeonato Português Nacional x Braga: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) pela Liga Portugal Nacional e Braga jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 27.02.26 14h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.02.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense 27.02.26 11h27 futebol Neymar se envolve em confusão com volante do Vasco durante jogo no Brasileirão Jogadores discutiram durante o primeiro tempo do jogo entre o Peixe e o Gigante da Colina, pelo Brasileirão, e levaram cartão amarelo 27.02.26 9h11 futebol Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão 27.02.26 10h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.02.26 7h00