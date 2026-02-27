Nacional x Braga: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) pela Liga Portugal

Nacional x Braga disputam hoje, sexta-feira (27/02), a 24° rodada da Liga Portugal. O jogo inicia às 15h (horário de Brasília), no Estádio da Madeira, em Funchal, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Nacional x Braga ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Braga está em 4° lugar na Liga Portugal e acumula 12 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 48 gols marcados e 22 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já o Nacional está em 14° lugar com 5 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 27 gols marcados e 34 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Nacional x Braga: prováveis escalações

Nacional: Pereira; Vallier, Santos, Goncalves, Nunez; Liziero, M Dias, Baeza; Goncalves,Veron, Ramirez, Boia

Arouca: Hornicek; Lagerbielke, Barisic, Arrey-Mbi; V Gomez, Moutinho, Grillitsch, D Rodrigues; Zalazar, P Victor, Horta

FICHA TÉCNICA

Nacional x Braga

Campeonato Português

Local: Estádio da Madeira, em Funchal, Portugal

Data/Horário: 27 de fevereiro de 2026, 17h