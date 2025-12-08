Capa Jornal Amazônia
Pisa x Parma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/12) pelo Campeonato Italiano

Pisa e Parma jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Parma soma só 1 ponto a mais que o Pisa no Campeonato Italiano (Facebook/ @parmacalcio1913)

Pisa x Parma disputam hoje, segunda-feira (08/12), a 14° rodada do Campeonato Italiano. O jogo inicia às 11h (horário de Brasília), na Arena Garibaldi, em Pisa, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Pisa x Parma ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Pisa acumula na Série A italiana 10 pontos, 1 vitória, 7 empates, 5 derrotas, 10 gols marcados e 18 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já o Parma soma 11 pontos, 2 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 9 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série A argentina, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

Pisa x Parma: prováveis escalações

Pisa: Simone Scuffet, Antonio Caracciolo, Raúl Albiol, Simone Canestrelli, Idrissa Touré, Michel Aebischer, Samuele Angori, Gabriele Piccinini, Marius Marin, MBala Nzola, Henrik Meister.

Parma: Vicente Guaita, Nicolas Trabucchi, Mariano Troilo, Enrico Del Prato, Sascha Britschgi, Mandela Keita, Mathias Lovik, Christian Ordonez, Benja Cremaschi, Jacob Ondrejka, Adrian Benedyczak.

FICHA TÉCNICA
Pisa x Parma
Campeonato Italiano
Local: Arena Garibaldi, em Pisa, Itália
Data/Horário: 08 de dezembro de 2025, 11h

