Pisa x Lazio: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/10) pelo Campeonato Italiano

Pisa x Lazio disputam hoje, quinta-feira (30/10), a 9° rodada do Campeonato Italiano. O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília), na Arena Garibaldi, em Pisa, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Pisa x Lazio ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Lazio é o 12° colocado da Série A italiana com 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 11 gols marcados e 7 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Pisa está em 18° lugar no Campeonato Italiano, ainda não obteve vitórias e acumula um total de 4 empates, 4 derrotas, 5 gols marcados e 12 gols sofridos.

VEJA MAIS

Pisa x Lazio: prováveis escalações

Pisa: Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Toure, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Bonfanti; Nzola, Meister. Técnico: Alberto Gilardino.

Lazio: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri.

FICHA TÉCNICA

Pisa x Lazio

Campeonato Italiano

Local: Arena Garibaldi – Estádio Romeo Anconetani, em Pisa, Itália

Data/Horário: 30 de outubro de 2025, 16h45