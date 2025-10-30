Pisa x Lazio: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/10) pelo Campeonato Italiano Pisa e Lazio jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 30.10.25 15h45 O Lazio soma 7 pontos a mais que o Pisa no Campeonato Italiano (X/ @OfficialSSLazio) Pisa x Lazio disputam hoje, quinta-feira (30/10), a 9° rodada do Campeonato Italiano. O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília), na Arena Garibaldi, em Pisa, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Pisa x Lazio ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Lazio é o 12° colocado da Série A italiana com 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 11 gols marcados e 7 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Pisa está em 18° lugar no Campeonato Italiano, ainda não obteve vitórias e acumula um total de 4 empates, 4 derrotas, 5 gols marcados e 12 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (30/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Campeonato Saudita, Copa Sulamericana e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira Pisa x Lazio: prováveis escalações Pisa: Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Toure, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Bonfanti; Nzola, Meister. Técnico: Alberto Gilardino. Lazio: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri. FICHA TÉCNICA Pisa x Lazio Campeonato Italiano Local: Arena Garibaldi – Estádio Romeo Anconetani, em Pisa, Itália Data/Horário: 30 de outubro de 2025, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave pisa Lazio Campeonato Italiano jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Goiás x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pela Série B Goiás e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 01.11.25 15h25 Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Cruzeiro e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.11.25 15h00 Campeonato Brasileiro Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/11) pelo Brasileirão Santos e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 01.11.25 12h39 Campeonato Brasileiro Série B Ferroviária x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/10) pela Série B Ferroviária e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 31.10.25 20h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 Futebol ‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026 O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023 31.10.25 21h03 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15