Edição do Dia
Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (30/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Campeonato Saudita, Copa Sulamericana e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h30, o Palmeiras jogará contra a LDU de Quito pela Libertadores (X/ @LibertadoresBR)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (30/10), incluem partidas pelo Campeonato Italiano, Campeonato Saudita, Copa Sudamericana e Libertadores.

Às 19h, o Fluminense jogará contra o Ceará pela Série A do Brasileirão. Já às 21h30, o Racing Club enfrentará o Flamengo pela Copa Libertadores da América.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Italiano

  1. Cagliari x Sassuolo - 14h30 - Disney+
  2. Pisa x Lazio - 16h45 - Disney+

Campeonato Saudita

  1. Dhamk x Al Fateh - 12h - Sem informações
  2. Al Kholood x Neom - 14h30 - Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Ahli x Al Riyadh - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)

Copa Sul-Americana

  1. Lanús x Universidad de Chile - 19h - Paramount+

Copa Libertadores da América

  1. Palmeiras x LDU Quito - 21h30 - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e LDU; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x LDU de Quito terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Lanús e Univ de Chile; veja o horário

O jogo entre Lanús x U de Chile terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Al Ahli e Al Riyadh ; veja o horário

O jogo entre Al Ahli x Al Riyadh terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Al Kholood e Neom; veja o horário

O jogo entre Al Kholood x Neom  terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 14h30 - Al Ahli x Al Riyadh - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

  1. 21h30 - Palmeiras x LDU Quito - Libertadores

SporTV

  1. 12h - Al Khaleej x Al Ittihad - Campeonato Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira.

Disney+

  1. 14h30 - Cagliari x Sassuolo - Campeonato Italiano
  2. 16h45 - Pisa x Lazio - Campeonato Italiano
  3. 21h30 - Palmeiras x LDU Quito - Libertadores

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

  1. 19h - Lanús x Universidad de Chile - Copa Sudamericana

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.

