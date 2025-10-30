Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (30/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Campeonato Saudita, Copa Sulamericana e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 30.10.25 7h00 Às 21h30, o Palmeiras jogará contra a LDU de Quito pela Libertadores (X/ @LibertadoresBR) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (30/10), incluem partidas pelo Campeonato Italiano, Campeonato Saudita, Copa Sudamericana e Libertadores. Às 19h, o Fluminense jogará contra o Ceará pela Série A do Brasileirão. Já às 21h30, o Racing Club enfrentará o Flamengo pela Copa Libertadores da América. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Italiano Cagliari x Sassuolo - 14h30 - Disney+ Pisa x Lazio - 16h45 - Disney+ Campeonato Saudita Dhamk x Al Fateh - 12h - Sem informações Al Kholood x Neom - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) Al Ahli x Al Riyadh - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Copa Sul-Americana Lanús x Universidad de Chile - 19h - Paramount+ Copa Libertadores da América Palmeiras x LDU Quito - 21h30 - ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo de Palmeiras e LDU; veja o horário O jogo entre Palmeiras x LDU de Quito terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Lanús e Univ de Chile; veja o horário O jogo entre Lanús x U de Chile terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Al Ahli e Al Riyadh ; veja o horário O jogo entre Al Ahli x Al Riyadh terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Al Kholood e Neom; veja o horário O jogo entre Al Kholood x Neom terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 14h30 - Al Ahli x Al Riyadh - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN 21h30 - Palmeiras x LDU Quito - Libertadores SporTV 12h - Al Khaleej x Al Ittihad - Campeonato Saudita Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira. Disney+
14h30 - Cagliari x Sassuolo - Campeonato Italiano
16h45 - Pisa x Lazio - Campeonato Italiano
21h30 - Palmeiras x LDU Quito - Libertadores

Premiere
Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira.

DAZN
Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball
Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+
19h - Lanús x Universidad de Chile - Copa Sudamericana

SportyNet
Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira. 