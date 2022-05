Pikachu marca, Fortaleza vence Colo-Colo e se classifica às oitavas da Libertadores

O Fortaleza fez mais uma vez história na Libertadores. Em Santiago, no Chile, o Leão bateu o Colo-Colo por 4 a 3 e garantiu vaga nas oitavas de final do toneio. O paraense e ex-Paysandu Yago Pikachu marcou um dos gols da partida realiza na noite desta quarta-feira (25).

Com o resultado, o Fortaleza se garantiu no segundo lugar do Grupo F e avançou para o mata-mata. Agora, o tricolor aguarda o sorteio para saber quem será o seu adversário nas oitavas de final.

O Fortaleza começou melhor o jogo em Santiago. Aos 2 minutos, Moisés fez jogada individual e serviu Silvio Romero na área. O centroavante dominou e bateu alto para abrir o placar.

Apostando nos contra-ataques, o Fortaleza conseguiu o seu segundo gol com Moisés. Novamente cara a cara com Cortés, o atacante dessa vez tocou por baixo do goleiro e ampliou o placar. Com o placar adverso, o Colo-Colo aumentou mais ainda a pressão e aos 44 diminuiu o placar com Ceballos.

Logo no começo do segundo tempo, o Colo-Colo perdeu Rojas expulso por falta em Moisés. Minutos depois, o atacante castigou os chilenos novamente. Arrancando em velocidade, apenas precisou bater Cortés para fazer o terceiro.

O que já estava bom ficou ainda melhor aos 16. Yago Pikachu recebeu de Silvio Romero e fez o quarto. Pouco depois, Ceballos fez outro contra o Leão do Pici, diminuiu a vantagem dos brasileiros.

Depois do gol de desconto do Colo-Colo, o Fortaleza se retraiu e começou a tomar muitos sustos, mesmo jogando com um jogador a mais. Aos 34 minutos, Léo Gil recebeu de Lucero e fez o terceiro dos donos da casa.