Perfil do Vasco posta fotos na Basílica de Nazaré antes da partida contra o Remo

O confronto entre Remo e Vasco da Gama será nesta sexta-feira (13), às 21h30, no estádio do Baenão, partida é válida pela 18ª rodada da Segundona do Brasileiro.

A equipe que chegou na madrugada desta quinta-feira (12), aproveitou o início de tarde chuvoso na capital paraense para conhecer um dos pontos turísticas mais famosos da cidade, a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Na publicação o clube escreveu que Belém é Vasco.

A partida entre Remo e Vasco da Gama terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com e comentários no pré e pós-jogo com os repórteres de O Liberal.