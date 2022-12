Da África para a Amazônia: Tapajós anuncia atacante Dennis Amoako, de Gana, para o Parazão 2023

O Tapajós contratou um atacante natural de Gana. Dennis Amoako, de 22 anos, mora no Brasil há três anos e estava disputando a terceira divisão do Campeonato Paranaense pelo Rolândia. E o ganês ficou empatado com outros três jogadores na artilharia da competição ao marcar 7 gols em 12 jogos - média de 0,6 por partida.

Dennis Amoako é destro e atua pelos lados do campo, principalmente pelo lado esquerdo. Em um vídeo postado por ele mesmo no Youtube, com um compilado de lances pelo Rolândia, apresenta ser um jogador de explosão e velocidade, autor de dribles curtos e rápidos. O ganês também é muito ativo na marcação.

"Estou muito feliz com a oportunidade de jogar em um time grande como o Tapajós. A gente vai trabalhar para ganhar, de olho até no título. Deus no comando! Vamos, Tapajós!", afirmou.

Dennis fez 12 jogos pelo Rolândia na 3ª Divisão do Paranaense (Arquivo pessoal/Dennis Amoako)

O Boto da Amazônia será apenas o segundo time de Dennis, já que a passagem pelo Rolândia foi a primeira experiência do ganês no futebol profissional brasileiro. Na campanha no estadual do Paraná, o time de Dennis acabou caindo na primeira fase ao ficar na 3ª colocação do Grupo B, com 16 pontos em 12 partidas. Apenas os dois primeiros colocados avançaram ao mata-mata.

Veja lances de Dennis Amoako:

Estreia

O Tapajós está no grupo C do Campeonato Paraense. O primeiro jogo do time santareno será no dia 22 de janeiro contra o Cametá. Horário e local da partida ainda serão definidos pela Federação Paraense de Futebol (FPF), que aguarda a entrega dos laudos de segurança de todos os estádios para fechar a tabela.

De acordo com o presidente Sandeclei Monte, o clube do Oeste paraense queria mandar seus jogos em Altamira, mas a logística foi considerada difícil pela FPF. Outra possibilidade é a Curuzu, em Belém.

"O Tapajós já apresentou o seu local de jogo para a FPF. No entanto, eles estão dificultando a liberação por conta da alta despesa para mandar os jogos lá no município. Enquanto isso, para não atrapalhar o planejamento do time, alugamos um CT em Benevides e ainda estudamos fazer os jogos em Belém. [...] Estamos conversando com o Paysandu. As conversas estão bastante adiantadas", contou em contato por telefone com a reportagem na última terça-feira (27).