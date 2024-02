Com golaço de Café, São Francisco e Cametá ficam no 1 a 1 no Souza, pela 5ª rodada do Parazão 2024

São Francisco e Cametá se enfrentaram na manhã deste domingo (4) no Estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém - local onde o time de Santarém optou por exercer o mando de campo durante o Parazão 2024. A partida terminou empatada em 1 a 1, resultado que não foi interessante para nenhuma das equipes.

veja mais

A partida começou movimentada e o Cametá saiu na frente cedo, logo aos 10 minutos do primeiro tempo. O atacante Luan recebeu passe na área de Gabriel, fez o giro sobre a zaga e bateu cruzado, tirando do goleiro.

O São Francisco chegou ao empate ainda na primeira etapa, mas no "apagar das luzes". André Rosa lançou Ruan Café em velocidade, que tocou por cobertura e marcou um golaço, já nos acréscimos, aos 47: 1 a 1.

O resultado deixa São Francisco e Cametá em situação delicada na tabela, já que ambos podem perder posições até o final da rodada. No caso do Leão Santareno, dependendo do placar dos jogos deste domingo, a equipe pode se aproximar da zona de rebaixamento.

A 4ª rodada do Parazão 2024, que havia sido adiada, será disputada neste meio de semana. O São Francisco recebe o Águia de Marabá na quinta-feira, dia 8, a partir das 10h. O confronto será em Belém, no Estádio Francisco Vasques, o Souza. Já o Cametá volta a campo contra o Paysandu, no Parque do Bacurau. A data e o horário da partida ainda serão confirmados pela Federação Paraense de Futebol (FPF).