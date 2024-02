Parazão: Santa Rosa e Águia de Marabá terminam com empate no Ninho do Japiim

Santa Rosa e Águia de Marabá não saíram do empate no jogo que ocorreu na manhã deste sábado 93), no Ninho do Japiim, em Castanhal, válido pela quinta rodada do Campeonato Paraense. A partida terminou em 1 a 1, com gols marcados no primeiro tempo, por Kaique, para o Azulão e Flávio, para o Santinha.

O placar foi aberto pelo AAlan Maia, aos 16 minutos, saiu pela esquerda e fez um cruzamento para Kaique, que cabeceou e marcou o gol para o Águia de Marabá. Já o empate do Santa Rosa veio após um escanteio cobrado por Pedro, a bola foi em direção a Flávio, que finalizou de cabeça, deixando tudo igual: 1 a 1.

Com o resultado, o Águia segue figurando na parte de baixo da tabela. Até agora, o time marabaense não conseguiu vencer no Parazão, amargando três empates e uma derrota. Após o empate com o Santinha, o clube subiu da 10º para a nona colocação, com três pontos.

A situação do Santa Rosa não é muito melhor do que a do Águia. Mas, o time de icoaraci subiu para a sétima colocação, com quatro pontos, e pode terminar a rodada em nono lugar. Diferente do Águia, o Santinha já venceu no Parazão e tem uma vitória, duas derrotas e um empate.

Para o Águia, a partida também marcava a reestreia do técnico Matheus Sodré, que volta ao clube após ter deixado o time em 2023. O treinador tem a missão de evitar o rebaixamento do clube.

Agenda

O próximo jogo dos clubes está marcada para a próxima quinta-feira (8). O Santa Rosa enfrenta o Canaã, às 16 h, no estádio Rosenão. Já o Águia joga contra o São Francisco, no estádio do Souza, às 10h.