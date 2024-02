Quadro Tático: saiba como jogam Remo e Paysandu antes do clássico Re-Pa pelo Parazão

A temporada do futebol paraense mal começou, mas o calendário já está agitado. Neste domingo (4), Remo e Paysandu fazem o primeiro clássico Re-Pa da temporada, pela quinta rodada do Campeonato Paraense. Apesar de ambas as equipes ainda estarem se "aquecendo" para o restante de 2024, já podemos perceber algumas tendências dentro de campo.

Um jogador mais posicionado pelo centro, um ponta mais aberto, um lateral mais recuado... As nuances táticas da dupla Re-Pa começam a florescer lentamente com o passar do tempo. Apesar de ainda serem sutis, esses movimentos coordenados podem ser decisivos para o resultado final do clássico, que será disputado no Mangueirão.

O Quadro Tático desta semana avaliou como tem jogado Remo e Paysandu no início de 2024. Além disso, a reportagem avaliou quais são os pontos fortes e fracos de cada equipe, que podem ser explorados no primeiro duelo entre os rivais em 2024.

Remo: o time da criação

Quadro Tático do Remo para o Re-Pa (Divulgação)

Sem dúvida, o setor de campo em que o Remo mais tem força é o meio-campo. Daniel, Pavani e Camilo compõe uma trinca muito sólida e consistente no setor de criação do Leão Azul. No setor, o Leão joga com Daniel mais fixo, pelo meio, enquanto Pavani e Camilo atuam mais avançados, próximos dos atacantes. O primeiro, inclusive, atua como uma formiguinha, correndo por todos os espaços do campo e rompendo linhas por meio do passe. Já o segundo joga mais fixo, com menos movimentação, mas com aproximação mais constante à área adversária.

Na frente, o Remo volta a ter pontas agudos, assim como na temporada passada. Ytalo, artilheiro da Série B de 2024 pelo Sampaio Corrêa-MA, atua mais centralizado, exercendo uma função mais terminal, com pouca mobilidade dentro da área. Já Echaporã e Ronald dão escape de velocidade, pelas pontas, mas com funções mais distantes da área do que o comum. Ambos fazem menos o "facão" e atuam mais como extremos.

A defesa, no entanto, é o setor mais deficiente do Leão. Thalys costuma ser o lateral mais avançado, mas tem sido alvo de críticas da torcida pelas más decisões tomadas no último terço. Já Raimar, apesar de ter características ofensivas, tem sido uma espécie de terceiro zagueiro, pela esquerda. Já o miolo de zaga carece de entrosamento, seja com Reniê ao lado de Ícaro ou Ligger.

Paysandu: o time da letalidade

Quadro Tático do Paysandu para o Re-Pa (Divulgação)

Ao contrário do Remo, o Paysandu concentra suas forças no último terço. O trio ofensivo do Papão - Edinho, Nicolas e Jean Dias - é dono do ataque mais produtivo da competição. Nessa trinca, Nicolas atua como um pivô ofensivo, saindo da área com frequência para tabelar com os meias, mas também servindo como referência na finalização. Já os pontas costumam ampliar o campo, mas entram na área quase sempre que atingem a parte final de campo.

A defesa bicolor também vive bom momento, sobretudo pelos laterais. Edilson tem liberdade para subir, mas não muito. Quem tem a função de espetar mais no ataque é Bryan, pela esquerda, que tem na polivalência a principal arma. Já o miolo de zaga ainda precisa de atenção, mas conta com os velozes Wanderson e Lucas Maia.

O meio de campo bicolor, no entanto, é o setor mais carente do time. O trio formado por Biel, Val Soares e Gabriel Bispo ainda não encantou e é constantemente substituído durante os jogos. Gabriel atua mais fixo no setor, quase como um terceiro zagueiro, pelo meio, ajudando a liberação dos laterais. Val Soares, jogador que vem crescendo de rendimento no decorrer dos jogos, é um meio-campista "área-a-área", participando de ações defensivas e ofensivas quando necessário. Já Biel tem liberdade para se movimentar entre as linhas e, em alguns momentos, trocar de posição com Nicolas na frente.

Re-Pa

Paysandu x Remo duelam às 17h do próximo domingo (4), no Mangueirão, em Belém, em partida válida pela 5ª rodada do Parazão. O jogo terá transmissão pela Rádio Liberal +, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance a lance com fotos e vídeos exclusivos no OLiberal.com.