Águia visita Santa Rosa em jogo de reestreia do técnico campeão paraense Mathaus Sodré

Santa Rosa e Águia de Marabá se enfrentem em um jogo de vida ou morte pelo Campeonato Paraense neste sábado (3). A partida, que ocorre no Ninho do Japiim, coloca em confronto duas equipes que estão na parte inferior da tabela: o Santinha é o 8º colocado, com 3 pontos, enquanto o Águia, o atual campeão, faz campanha decepcionante e ocupa apenas o 10º lugar, com 2 pontos.

Mandante na partida, o Santinha vivia uma crise, amenizada após uma vitória sobre o Castanhal, rodada passada, por 1 a 0. Segundo as contas da equipe técnica, o time de Icoaraci precisa de mais seis pontos para se livrar do fantasma do rebaixamento. Vale destacar que faltam apenas cinco jogos para o fim da primeira fase do torneio.

O técnico do Santinha, Rodrigo Reis, que terá à disposição a mesma equipe da rodada passada, não tem tranquilidade no cargo. Em caso de revés para o Águia, há a possibilidade de que ele seja demitido da equipe, assim como alguns jogadores podem ser dispensados.

Por outro lado, o Águia vive a esperança de subir na tabela depois da chegada do técnico Mathaus Sodré, campeão do Parazão no ano passado com a equipe. Após a derrota para o Paysandu, o antigo treinador, Rafael Jaques, pediu demissão e a diretoria do Azulão agiu rápido para buscar um substituto.

Mesmo recém-chegado à equipe, Mathaus Sodré conhece a base da atual equipe do Azulão. Vários jogadores, incluindo o goleiro Axel, os zagueiros Betão e David Cruz, e o meia Alan Maia ainda seguem no elenco marabaense.

Ficha técnica

Santa Rosa x Águia de Marabá

5ª rodada do Campeonato Paraense

Data: 3 de fevereiro

Hora: 10h

Local: Ninho do Japiim, em Castanhal

Santa Rosa: Cláudio Vitor; David Felipe, Diego Macedo, Diego Fracarolli e Davi; Alysson, Vagner Ficha e Cristian; Felipe Vigia, Flávio e Pedro Sena. Técnico: Rodrigo Reis.

Águia de Marabá: Axel Lopes; Dieguinho, David Cruz, Betão e Alan Maia; Dindê, Felipe Guede e Kaique; Eric Di Maria, Elielton e Aleilson. Técnico: Mathaus Sodré.