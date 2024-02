Parazão: com lance polêmico, Bragantino e Caeté ficam no empate

O "Clássico da Farinha" entre Bragantino e Caeté, que ocorreu neste sábado (3), no estádio Diogão, válido pela quinta rodada do Campeonato Paraense, terminou empatado. Em um jogo com o peso da necessidade de vencer e lance polemico, os times ficaram no em 1 a 1.

O placar do jogo foi aberto aos 27 minutos com um lance polêmico do Caeté. Pela direita, Pet recebeu dentro da grande área e chutou de primeira. A bola passou pelo goleiro e foi em direção ao gol, o zagueiro do Bragantino chegou, mas, o árbitro, segundo o arbitro, a bola já tinha passado a linha. 1 a 0 para o Guerreiro Caeteuara.

No segundo tempo o Bragantino reagiu e o empate veio após a cobrança de falta de Charles, a bola voltou para a grande área e Gileard aproveitou e chutou para gol: 1 a 1.

Com o resultado, o Bragantino chega a seis ponto no campeonato, na classificação geral, ficando atrás do Remo, vice-líder do Parazão. Além disso, o Tubarão se mantém invicto na competição. Até o momento, são três empates e uma vitória.

O Caeté também figura na parte de cima da tabela. O clube chegou a cinco pontos, a mesma pontuação que Tuna e Cametá.

Na próxima quarta-feira (7), o Bragantino joga contra o Paysandu, em Belém, pela quarta rodada do Parazão que foi adiada. A partida ocorre na Curuzu, casa do Papão, às 20h.

Já o Caeté enfrenta o Castanhal, lanterna da competição, na próxima quinta-feira (8), no Centro de Treinamento do Japiim, às 15h30.