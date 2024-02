Paysandu conclui preparação para o clássico Re-Pa com treino aberto

No último momento de preparação para o clássico Re-Pa, o Paysandu realizou um treino aberto para os torcedores neste sábado (3), no estádio da Cuzuzu. A iniciativa foi em comemoração aos 110 anos do clube bicolor, completados na última sexta-feira (2).

O treino começou às 9h e seguiu durante a manhã. Centenas de torcedores compareceram a Curuzu para acompanhar o último treinamento do time para o clássico Re-Pe e celebrar o aniversário do clube.

Alguns sócios torcedores foram contemplados por meio de um sorteio para acompanhar o treino diretamente do banco de reservas. Outros bicolores, puderam ficar das arquibancadas e interagir com os jogadores. A entrada era mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Ao final do treino, os jogadores Val Soares e Wanderson falaram na zona mista sobre a expectativa para a partida que marca o primeiro Re-Pa do ano.

O volante Val Soares, paraense de 26 anos, vai fazer a estreia em Re-Pa com a camisa do Papão. O jogador, natural de Tailândia, deve realizar o sonho de jogar no Mangueirão no próximo domingo. Com isso, o atleta está ansioso para a partida contra o Remo,

"Estou ansioso. Muito feliz por estar nesse clube, por começar muito bem a temporada diante do nosso torcedor que veio nos prestigiar hoje no treinamento e ansioso para jogar o meu primeiro clássico com a camisa do Paysandu. É importante o torcedor está do nosso lado, isso mostra que todos estamos juntos para esse primeiro clássico do ano", declarou o jogador

Já o zagueiro Wanderson tem mais experiencia e já jogou no último ano contra o Remo. O jogador acredita que o jogo de domingo (4) será difícil e mesmo sendo no início do campeonato paraense e da temporada, o clássico é muito importante para somar pontos e dar confia ao time.

"Como o professor Hélio [dos Anjos] fala: 'o jogo mais importante é o jogo da frente', é os jogos que nos importam, que a gente possa somar três pontos, vencer. Ele [treinador] fala que a única coisa que nos resta é vencer, e esse tem que ser o nosso pensamento do dia a dia. Eu tenho certeza que o grupo está bem focado e que a gente vai fazer um bom jogo. [Vencer o clássico] nos traz confiança, uma segurança melhor", destacou o jogador.

O Paysandu chega confiante para a partida contra o Remo. Líder do campeonato, com nove pontos, o time bicolor ainda não perdeu na competição e nem tomou gols na disputa, sendo a melhor defesa do Parazão. O zagueiro afirmou que a equipe está bem preparada e que a semana de treinamento foi bem aproveitada para o clássico.

"Foi uma semana aberta, o professor aproveitou da melhor maneira e eu tenho certeza que estamos bem preparados para esse jogo e que vamos dar o nosso melhor", finalizou.

Agenda

Remo e Paysandu se enfrentam neste domingo (4), às 17h, no estádio Mangueirão, com promessa de casa cheia. O jogo é válido pela quinta rodada do Parazão. A partida terá cobertura completa de OLiberal.com.