No aniversário do Paysandu, ídolos e atual treinador parabenizam o clube nas redes sociais

O Paysandu Sport Club comemora nesta sexta-feira (2) seu 110º ano de fundação e, além das homenagens da fiel bicolor ganhou o reconhecimento de jogadores que tiveram passagens históricas pelo clube nas redes sociais.

Atual comandante do time e com 71 jogos no comando da equipe bicolor, somando todas as passagens, Hélio dos Anjos parabenizou e citou o privilégio de treinar o Paysandu.

Os ídolos Yago Pikachu e Sandro Goiano, volante histórico, também parabenizaram o clube por meio das redes sociais.

Robgol, Vandick e Zé Augusto foram outros ex-ídolos da torcida azul-celeste que deixaram mensagens de parabéns ao Paysandu nas redes. Os três fizeram parte da geração histórica do clube no início do século.