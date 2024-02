Bola cheia e bola murcha: Veja quem podem ser os destaques positivos e negativos do Re-Pa 771

Paysandu e Remo se enfrentam neste domingo (4) pela quinta rodada do Campeonato Paraense, no Mangueirão. Apesar do equilíbrio das campanhas do Parazão - ambos são primeiro e segundo colocados, respectivamente - existem jogadores, dos dois clubes, que podem ser decisivos, tanto para a vitória quanto para a derrota.

Analisando o início das temporadas das duas equipes, o Núcleo de Esportes de O Liberal elegeu destaques - positivos e negativos. Para fazer a análise, os jornalistas do veículo avaliaram os desempenhos dos jogadores nos primeiros jogos oficiais do ano.

Paysandu

Positivos: Nicolas e Jean Dias

A primeira escolha da reportagem talvez seja unânime para qualquer torcedor bicolor. Desde que retornou ao Paysandu, depois de uma primeira passagem vitoriosa, Nicolas tem sido o principal destaque da equipe no ano. Em três jogos disputados, o camisa 11 bicolor já marcou quatro gols e é o artilheiro do Parazão.

Já Jean Dias tem sido o principal garçom da competição. Desde que assumiu a titularidade - na metade da partida contra o Santa Rosa, pela primeira rodada - o jogador já distribuiu quatro assistências e tem sido fundamental na dinâmica do ataque bicolor.

Negativos: Gabriel Bispo e Hyuri

Gabriel Bispo faz parte do setor mais carente do Paysandu até o momento: o meio-campo. Nas primeiras partidas do Papão na competição, o volante foi substituído em todas e tem tido desempenho inferior aos demais colegas de setor - Val Soares, Biel e Juninho. A presença do jogador no clássico, inclusive, é questionada.

Ao contrário de Bispo, Hyuri não é titular do Papão, mas sempre que entra durante as partidas tem diminuído o desempenho do principal setor da equipe até então: o ataque. Tomadas de decisão erradas, corridas mal efetuadas e posicionamento defensivo ruim tem sido motivos de críticas da torcida.

Remo

Positivos: Echaporã e Camilo

O Remo entrou em campo menos vezes que o Paysandu neste Parazão - duas contra três -, mas um nome tem se destacado no Leão: o atacante Echaporã. Autor de dois gols com a camisa azulina, o jovem jogador é o artilheiro remista na temporada e é a grande esperança de Ricardo Catalá para furar a defesa bicolor no clássico.

O bom momento de Echaporã, no entanto, tem sido potencializado pelas assistências do meia Camilo, uma das grandes contratações do Remo no ano. Apesar da elevada idade - 37 anos - o jogador já deu duas assistências na temporada e tem sido o principal garçom remista. Além disso, o camisa 10 é responsável por organizar as dinâmicas criativas do meio-campo do clube.

Negativos: Thalys e Ronald

O lado direito de campo tem sido a grande fragilidade azulina na temporada. Atuando de forma mais defensiva, Thalys tem sido alvo de críticas da torcida azulina após atuações inconsistentes. O Fenômeno Azul pega no pé do jogador, sobretudo, pelas tomadas de decisão erradas no último terço do campo.

Outro que tem deixado a desejar no Remo é o atacante Ronald. Cria da base azulina, o jogador se transformou em titular no time de Ricardo Catalá, mas pouco tem ajudado a equipe ofensivamente. Com vigor físico de sobra, Ronald ainda perde divididas com zagueiros adversários e raramente consegue dar um passe de qualidade para avançar a jogada.

Re-Pa

Paysandu x Remo duelam às 17h do próximo domingo (4), no Mangueirão, em Belém, em partida válida pela 5ª rodada do Parazão. O jogo terá transmissão pela Rádio Liberal +, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance a lance com fotos e vídeos exclusivos no OLiberal.com.