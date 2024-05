Após 12 temporadas, Cássio estaria negociando rescisão com o Corinthians e mirando o Cruzeiro

No sábado (11), o Corinthians perdeu novamente no Brasileirão, desta vez contra o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã, pela 6ª rodada da competição. O Timão registra apenas uma vitória na Série A. Entretanto, apesar do mau desempenho da equipe nesta temporada, o foco no Corinthians está no futuro do goleiro Cássio.

Segundo a Rádio Itatiaia, o jogador já possui um acordo com o Cruzeiro para um contrato de três anos. No momento, o arqueiro vem esquentando o banco de reservas, fato que tem ocorrido nos últimos cinco jogos. O último como titular foi contra o Argentinos Juniors, pela Copa Sul-Americana, no dia 23 de abril.

O presidente Augusto Melo gostaria de renovar o contrato do goleiro, que termina no final do ano, mas ele recusou. Portanto, Cássio está em negociação com a diretoria corinthiana para rescindir o contrato, de acordo com o jornalista Samir Carvalho.

"O goleiro do Corinthians já acertou os termos salariais e o período de contrato com o time de Belo Horizonte. Cássio entrou em contato com a diretoria do Corinthians e eles estão negociando a rescisão contratual", afirmou Samir no YouTube Café com Setorista.

O jornalista explicou que o goleiro de 36 anos tem um acordo apenas com o Cruzeiro e não com o Corinthians. A questão agora é se o Corinthians será compensado financeiramente pela saída do jogador.

Cássio poderia assinar um pré-contrato com o Cruzeiro e se juntar ao clube a partir do próximo ano. No entanto, ele deseja se transferir imediatamente, e uma decisão deve ser tomada em breve.

Após críticas por falhas, especialmente no jogo contra o Argentinos Juniors, Cássio se tornou reserva de Carlos Miguel. Porém, ele é visto como uma liderança positiva no Corinthians e respeita a decisão de António Oliveira. No entanto, ele tem planos de jogar até os 40 anos e acredita que pode ser titular no Cruzeiro.

Desde 2012 no Corinthians, Cássio se tornou um ídolo do clube com vários títulos conquistados. Para muitos torcedores, ele é o maior jogador da história do clube, ainda que a parceria esteja próxima do fim.

Caso a mudança para o Cruzeiro seja confirmada, Cássio só poderá jogar em julho, quando a janela de transferências abre. Além disso, a diretoria corinthiana não descarta mais mudanças no elenco, incluindo a possível saída de Matheus Bidu, Paulinho, Fausto Vera e Matheus Araújo nos próximos meses.