Corinthians solta bastidores contra o Remo e goleiro Cássio diz: 'Vamos arregaçar os caras'; vídeo

O Corinthians derrotou o Remo na última quarta-feira (26), na Neo Quimica Arena, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O departamento de comunicação do Timão divulgou os bastidores da classificação alvinegra, que teve como destaque o goleiro e ídolo Cássio, que pediu a palavra antes do jogo, na tradicional reunião com dos atletas antes de pisar no gramado.

ASSISTA

VEJA MAIS

O goleiro corintiano foi o destaque do jogo, nem tanto pelas defesas durante a partida, já que foi pouco exigido, mas sim por ter defendido o pênalti de Leonan, do Remo, na decisão de tiros livres. Porém, antes do jogo, Cássio deu sua palavra e motivou os companheiros de time:

“Não tem criança aqui, não. Vamos lá pra dentro e vamos arregaçar os caras. Vão se arrepender de ter vindo jogar com o Corinthians aqui, cara***”, esbraveou.

VEJA MAIS

Dentro de campo o Corinthians venceu o Remo por 2 a 0, devolveu o placar feito pelo Leão em Belém e nas penalidades, a equipe paulista levou a melhor por 5 a 4 e se garantiu nas oitavas da Copa do Brasil 2023.