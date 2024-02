De zagueiro a goleiro: Gustavo Henrique diz que assumir gol do Corinthians foi 'desesperador'

O zagueiro Gustavo Henrique virou goleiro no clássico entre Corinthians e Palmeiras no último domingo (18), no Campeonato Paulista. O jogador substituiu Cássio, que foi expulso na reta final da partida. Após o jogo, o atleta falou sobre a experiência de estar à frente do gol e disse que foi "desesperador".

"Foi desesperador. Tem que exaltar muito o grupo, a gente não desistiu em nenhum momento. Foi um momento muito diferente para mim, segundo jogo com essa camisa, um Dérbi, a gente com resultado adverso, eu tendo que ir para o gol. Foi um pouco desesperador", declarou o jogador.

O Corinthians conseguiu um empate heroico diante do Palmeiras. O Timão perdia o jogo por 2 a 0, mas Yuri Alberto diminuiu o placar e no final da partida, com dois jogadores a menos, o time conseguiu empatar com um gol de falta de Rodrigo Garro.

Segundo o zagueiro Yuri Alberto, que saiu do jogo com uma lesão, queria fazer a função de goleiro. No entanto, Gustavo se ofereceu para ir para o gol, pois o time precisava buscar o empate.

"A gente estava perdendo, e o Yuri (Alberto) queria ir no gol. Eu falei: 'Yuri, está 2 a 1, a gente precisa empatar. Deixa que eu vou para o gol, daí a gente tenta fazer o empate, a gente já está atrás no resultado. Eu vou e a gente recua o Raniele para a zaga'. Foi o que aconteceu, a gente decidiu isso e, graças a Deus, a gente conseguiu o resultado", contou.

O zagueiro, que fez o seu segundo jogo com a camisa do Timão, ainda revelou que nunca havia sido goleiro. "Eu nunca fui para o gol, nunca peguei, estava desesperado, o gol é muito grande. Hoje eu entendo a vida dos goleiros, é muito difícil. Olhava para um lado, dava dois passos para o lado e o outro lado estava enorme. O gol é muito grande realmente", ressaltou Gustavo.

Gustavo Henrique foi acionado uma vez, depois dos 50 minutos do segundo tempo, com um chute de Murilo. A bola foi amortecida por ele e Rani tirou do gol. No fim, o Corinthians terminou a partida com um gosto de vitória, mas finalizou a primeira fase do Campeonato Paulista sem conseguir vencer um clássico.