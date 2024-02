Com dois jogadores a menos, Corinthians empata em clássico contra o Palmeiras

O Corinthians não venceu o clássico contra o Palmeiras no último domingo (18), no Campeonato Paulista, mas conquistou um empate heroico após estar perdendo de 2 a 0 e com dois jogadores a menos, sendo um deles o goleiro Cássio, substituído pelo zagueiro Gustavo Henrique. No fim, a partida terminou em 2 a 2, com o gol do empate marcado aos 54 minutos do segundo tempo.

Mesmo que a vitória não tenha vindo oficialmente, o Timão saiu vencedor da partida pelo ato e o Palmeiras terminou com um gosto de derrota.

O Palmeiras dominou quase toda a partida. Com um primeiro tempo bem truncado entre os dois times, sendo registradas 16 faltas, oito para cada lado. Endrick abriu o placar aos 44 minutos e o Verdão foi para o intervalo vencendo o jogo.

Na segunda etapa, o Palmeiras continuou sendo superior ao Timão, tendo o controle da bola e do jogo, e aumentou a vantagem com Flaco López. Mesmo com a derrota parecendo realidade para os corintianos, o time não se deu por vencido. Yuri Alberto diminuiu a diferença em deixou o Corinthians vivo na partida.

Mas, nos minutos finais da partida, Cássio foi expulso e o zagueiro Gustavo Henrique teve de assumir o gol. Além disso, Yuri Alberto precisou sair do jogo por conta de uma lesão e não havia mais substituições para o Corinthians fazer. No final, com dois jogadores a menos, Rodrigo Garro fez um golaço de falta e garantiu o empate para o Timão.