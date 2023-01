Parauapebas e Tupã empatam pela Copinha e deixam classificação para última rodada; veja

Apesar dos esforços, o Parauapebas não conseguiu sair do zero, ao empatar sem gols com o Tupã (SP), na tarde desta sexta-feira, pelo grupo 9 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O placar deixa os paraenses na liderança provisória, ainda com chances de classificação a serem definidas somente na última rodada, marcada para a próxima segunda-feira (9).

Com o placar, o Gigante de Aço chega aos quatro pontos, enquanto o Tupã marca o seu primeiro. As duas equipes fizeram um jogo tranquilo, sem maiores movimentações. O Parauapebas teve algumas oportunidades de gol, mas esbarrou na construção ofensiva de suas jogadas, que pouco atingiram a área do adversário.

O primeiro tempo foi de maior domínio do Tupã, que quase marcou em pelo menos duas ocasiões. No entanto, tecnicamente, a partida foi fraca e com pouca movimentação. Com o passar do tempo, os dois times tentavam arriscar ora de longe, ora através dos lançamentos em profundidade, mas o resultado era o mesmo.