Paraense Rony marca e iguala ídolo Alex como o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores

O atacante paraense Rony mais uma vez alcança uma marca histórica no Palmeiras-SP. Após conquistar o bicampeonato da Libertadores e estar em um grupo seleto de campeões pelo Palestra, Rony igualou o ídolo Alex, como o maior artilheiro do Verdão na competição continental, ao marcar um dos gols na goleada de 8 a 1, diante do Independiente Petrolero, da Bolívia, no Allianz Parque, na noite de ontem.

Rony chegou aos 12 gols marcados com o manto alviverde na Libertadores, mesmo número do ídolo Alex, campeão da competição pelo Palmeiras em 1999 e um dos principais atletas da conquista. Rony sofre com críticas por parte da torcida e esteve próximo de deixar o clube paulista, mas após um pedido do técnico Abel Ferreira, que acabou convencendo a diretoria, o jogador acabou permanecendo no grupo.

Em sua conta no Instagram, o jogador da cidade de Magalhães Barata (PA), agradeceu ao Palmeiras pela oportunidade, companheiros de time e afirmou ser uma honra igualar o ídolo Alex e que joga para honrar o torcedor

“Só tenho a agradecer a Deus por ter alcançado uma marca tão especial. Vestir a camisa 10, que é tão pesada e me igualar a um craque como Alex é uma honra para mim. Ser bicampeão da Libertadores e maior artilheiro da história do clube são feitos que jamais vou esquecer. É uma marca minha, mas que só tornou-se possível pela família que temos no Palmeiras. Tenho muito orgulho de vestir essa camisa, honrar essa torcida e fazer parte desse grupo maravilhoso. Que Deus siga nos abençoando”, escreveu.

Na publicação, o hoje técnico da base do São Paulo-AP, Alex, comentou e parabenizou Rony, além de dá conselho ao jovem atleta.

“Parabéns! Siga se divertindo e aproveitando tudo o que o futebol oferece, Abraços na família”, escreveu o ex-jogador.

Aos 26 anos Rony desfruta de um momento mágico na carreira. O jogador que saiu das categorias de base do Remo, conquistou nove títulos nos últimos cinco anos, Copa Sul-Americana, Copa Suruga e Copa do Brasil pelo Athletico Paranaense e dois Paulistões, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e dois títulos da Libertadores pelo Palmeiras.