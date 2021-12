VÍDEO:Hoje no Palmeiras, Rony retorna ao Baenão e elogia a estrutura do Remo: 'Fiquei impressionado'

O “xodó” da torcida do Palmeiras, o atacante Paraense Rony, esteve em Belém aproveitando os dias de férias e aproveitou para visitar o seu antigo “lar”. O jogador foi ao Baenão, após convite do presidente do Remo, Fábio Bentes, e ficou impressionado com a mudança na estrutura do clube.

Veja mais

Em entrevista à RemoTV, o atacante do Palmeiras, que surgiu na base do Remo, falou do reencontro com funcionários do clube, além de elogiar a reestruturação em que o Leão passou.

“É maravilhoso voltar onde tudo começou, onde tive o privilégio de fazer história, é uma honra muito grande voltar ao Baenão, visitar pessoas que estavam comigo naquela época. Fiquei impressionado com tudo que vi, estrutura que hoje o Remo possui é digna de um clube grande”, disse.

Assista

Rony parabenizou o presidente do Remo, Fábio Bentes, pelas mudanças feitas no clube e relembrou que não existiam algumas áreas que hoje fazem a diferença no dia a dia de um atleta profissional.

“Está totalmente diferente, fiquei impressionado com tudo que vi. Parabenizar a diretoria, o presidente Fábio Bentes, por todo trabalho que vem fazendo. É diferente, tudo maior, academia, fisioterapia, pilates. Na minha época não tinha isso, então estão todos de parabéns”, falou.

Veja mais

O mandatário azulino, Fábio Bentes, agradeceu a visita de Rony e seu empresário Hércules e afirmou que essa reaproximação do Remo com o Rony é benéfica para o Leão.

“É importante essa visita, fiz o convite para que o Rony pudesse conhecer anos depois, tudo que tinha mudado no Remo. Fiquei feliz, pois ele se emocionou na visita, relembrou de boas histórias, viu que mudou, que a preparação da nossa base está sendo feita de outra forma, falou com os garotos do Sub-17. Feliz pois temos um ‘embaixador’ lá fora, que fala bem do nossos clube onde quer que vá e que agora vai poder mostrar que a estrutura mudou, melhorou e será m ais uma porta aberta para o Remo. Agradeço ao Rony, ao seu empresário Hércules, que essa reaproximação é importante para o clube”, finalizou.

Carreira

Rony é cria das categorias de base do Remo, subiu para o profissional em 2014 e conquistou o bicampeonato paraense 2014 e 2015. O jogador foi negociado com o Cruzeiro-MG, em seguida passou pelo Náutico-PE e vendido ao Albirex Niigata, do Japão. Em 2018 o paraense da cidade de Magalhães Barata (PA) voltou ao Brasil para defender o Athletico-PR e desde 2020 defende as cores do Palmeiras.

Nesse período, Rony colecionou taças. O jogador foi campeão paranaense, da Copa do Brasil e da Sul-Americana pelo Athletico-PR. Já com a camisa do Palmeiras, ele conquistou uma Copa do Brasil e duas Copas Libertadores.