Paraense é nomeado entre os melhores da temporada na Coreia do Sul

O atacante paraense Willyan Barbosa, do Suwon, foi nomeado entre os melhores jogadores da temporada da K-League, elite do futebol sul-coreano. O paraense concorre na categoria de meia-esquerda, posição em que atuou e se destacou ao longo do ano.

Contratado em julho, Willyan rapidamente caiu nas graças da torcida ao marcar oito gols e distribuir duas assistências em apenas nove partidas. O desempenho expressivo consolidou o brasileiro como um dos principais nomes da equipe na reta final da competição.

"É uma felicidade imensa concorrer entre os melhores da K-League. Graças a Deus tenho vivido meu melhor momento no futebol sul-coreano, e essa nomeação é fruto do reconhecimento do meu trabalho. Espero que, quem sabe, eu consiga vencer e, no fim, entrar na Seleção da Temporada", afirmou o atacante.

Natural de Belo Monte, na região do Xingu, Willyan construiu toda sua carreira no futebol internacional. Revelado nas categorias de base do Torino, da Itália, ele ainda passou por clubes de Portugal e Grécia antes de chegar à Coreia do Sul, em 2019.

No país asiático, acumulou passagens por Gwangju, Gyeongnam, Daejeon Citizen e Seoul, até acertar sua ida ao Suwon. Ao todo, soma 172 jogos, com 57 gols e 17 assistências no futebol sul-coreano.