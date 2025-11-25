Paraense é nomeado entre os melhores da temporada na Coreia do Sul Natural de Belo Monte, na região do Xingu, Willyan construiu toda sua carreira no futebol internacional O Liberal 25.11.25 22h50 Paraense em ação pelo Suwon (Divulgação) O atacante paraense Willyan Barbosa, do Suwon, foi nomeado entre os melhores jogadores da temporada da K-League, elite do futebol sul-coreano. O paraense concorre na categoria de meia-esquerda, posição em que atuou e se destacou ao longo do ano. VEJA MAIS Neymar se lesiona e não joga mais em 2025 Com três partidas restantes, o Santos está na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição, com 38 pontos [[(standard.Article) Editoria de Esportes de O Liberal se reinventa e une agilidade do digital à profundidade do impresso]] Contratado em julho, Willyan rapidamente caiu nas graças da torcida ao marcar oito gols e distribuir duas assistências em apenas nove partidas. O desempenho expressivo consolidou o brasileiro como um dos principais nomes da equipe na reta final da competição. "É uma felicidade imensa concorrer entre os melhores da K-League. Graças a Deus tenho vivido meu melhor momento no futebol sul-coreano, e essa nomeação é fruto do reconhecimento do meu trabalho. Espero que, quem sabe, eu consiga vencer e, no fim, entrar na Seleção da Temporada", afirmou o atacante. Natural de Belo Monte, na região do Xingu, Willyan construiu toda sua carreira no futebol internacional. Revelado nas categorias de base do Torino, da Itália, ele ainda passou por clubes de Portugal e Grécia antes de chegar à Coreia do Sul, em 2019. No país asiático, acumulou passagens por Gwangju, Gyeongnam, Daejeon Citizen e Seoul, até acertar sua ida ao Suwon. Ao todo, soma 172 jogos, com 57 gols e 17 assistências no futebol sul-coreano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paraense COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (26/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro e a Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 26.11.25 7h00 ÁSIA Paraense é nomeado entre os melhores da temporada na Coreia do Sul Natural de Belo Monte, na região do Xingu, Willyan construiu toda sua carreira no futebol internacional 25.11.25 22h50 Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/11) pelo Brasilerão Atlético MG e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.11.25 20h30 Campeonato Brasileiro Grêmio x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/11) pelo Brasilerão Grêmio e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.11.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18