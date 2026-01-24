Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/01) por La Liga

Palmeiras x São Paulo disputam hoje, sábado (24/01), a 4° rodada do Campeonato Paulista. O jogo começará às 18h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas do Campeonato Paulista, o Palmeiras passou por uma derrota de 4 a 0 para o Novorizontino e por três vitórias de 1 a 0 sobre a Portuguesa, o santos e o Mirassol.

São Paulo registrou uma derrota de 3 a 0 para o Mirassol, uma vitória de 1 a 0 sobre o São Bernardo, um empate de 1 a 1 com o Corinthians e uma derrota de 3 a 2 para a Portuguesa.

VEJA MAIS

Palmeiras x São Paulo: prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Joaquín Piquerez; Marlon Freitas, Larson, Mauricio e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo: Rafael; Maik, Alan Franco, Arboleda e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas Moura, Luciano e Tapia. Técnico: Hernán Crespo.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x São Paulo

Campeonato Paulista

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 24 de janeiro de 2026, 18h30