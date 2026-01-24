Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/01) por La Liga

Palmeiras e São Paulo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Palmeiras vem de uma derrota de 4 a 0 para o Novorizontino, enquanto o São Paulo vem de uma derrota de 3 a 2 para a Portuguesa (X/ @LibertadoresBR)

Palmeiras x São Paulo disputam hoje, sábado (24/01), a 4° rodada do Campeonato Paulista. O jogo começará às 18h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas do Campeonato Paulista, o Palmeiras passou por uma derrota de 4 a 0 para o Novorizontino e por três vitórias de 1 a 0 sobre a Portuguesa, o santos e o Mirassol.

São Paulo registrou uma derrota de 3 a 0 para o Mirassol, uma vitória de 1 a 0 sobre o São Bernardo, um empate de 1 a 1 com o Corinthians e uma derrota de 3 a 2 para a Portuguesa.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Palmeiras x São Paulo: prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Joaquín Piquerez; Marlon Freitas, Larson, Mauricio e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo: Rafael; Maik, Alan Franco, Arboleda e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas Moura, Luciano e Tapia. Técnico: Hernán Crespo.

FICHA TÉCNICA
Palmeiras x São Paulo
Campeonato Paulista
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 24 de janeiro de 2026, 18h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

São Paulo

Palmeiras

jogos de hoje

Campeonato Paulista

Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Espanhol

Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/01) por La Liga

Palmeiras e São Paulo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

24.01.26 17h30

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

24.01.26 7h00

LUTO

Águia de Marabá mantém jogo de domingo pelo Parazão e convoca torcida para homenagens

Partida contra o Santa Rosa, no Zinho Oliveira, não será adiada; velório dos integrantes do sub-20 deve ocorrer na terça-feira

23.01.26 18h53

Futebol

Presidente da FPF cita Daronco e revela bastidores do acesso do Remo à Série B

Áudio do VAR revelado por Gluck Paul mostra diálogo inusitado durante a vitória sobre o São Bernardo, em 2024

23.01.26 18h23

MAIS LIDAS EM ESPORTES

MEMÓRIA

Conheça a história da vida do artilheiro de todos os tempos do Paysandu

Papão pena pela falta de gols, mas já teve vários grande artilheiros

07.10.18 10h06

DEU LEÃO

Pikachu decide segundos após sair do banco, e Remo vira sobre o Bragantino na estreia do Parazão

Atacante marca segundos após entrar em campo, após lançamento de Zé Ricardo, e confirma reação azulina no segundo tempo

24.01.26 18h13

FUTEBOL

Remo: Tonhão explica situação de patrocínio com a Vale e obras do CT e Baenão

O mandatário azulino afirmou que nesse primeiro momento, o Remo poderá ter um CT que contemple treinos, mas que o momento é de honrar compromissos com os jogadores

23.01.26 16h24

MAIS UM!

Osorio 'entrega' chegada de volante ex-Fortaleza e aponta elenco mais forte para a temporada

Zé Welison é citado pelo treinador, já realizou exames e deve ser oficializado nos próximos dias

24.01.26 20h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda