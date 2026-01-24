Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/01) por La Liga Palmeiras e São Paulo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 24.01.26 17h30 O Palmeiras vem de uma derrota de 4 a 0 para o Novorizontino, enquanto o São Paulo vem de uma derrota de 3 a 2 para a Portuguesa (X/ @LibertadoresBR) Palmeiras x São Paulo disputam hoje, sábado (24/01), a 4° rodada do Campeonato Paulista. O jogo começará às 18h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Palmeiras x São Paulo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas do Campeonato Paulista, o Palmeiras passou por uma derrota de 4 a 0 para o Novorizontino e por três vitórias de 1 a 0 sobre a Portuguesa, o santos e o Mirassol. São Paulo registrou uma derrota de 3 a 0 para o Mirassol, uma vitória de 1 a 0 sobre o São Bernardo, um empate de 1 a 1 com o Corinthians e uma derrota de 3 a 2 para a Portuguesa. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Palmeiras x São Paulo: prováveis escalações Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Joaquín Piquerez; Marlon Freitas, Larson, Mauricio e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira. São Paulo: Rafael; Maik, Alan Franco, Arboleda e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas Moura, Luciano e Tapia. Técnico: Hernán Crespo. FICHA TÉCNICA Palmeiras x São Paulo Campeonato Paulista Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP) Data/Horário: 24 de janeiro de 2026, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave São Paulo Palmeiras jogos de hoje Campeonato Paulista COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/01) por La Liga Palmeiras e São Paulo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.01.26 17h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 24.01.26 7h00 LUTO Águia de Marabá mantém jogo de domingo pelo Parazão e convoca torcida para homenagens Partida contra o Santa Rosa, no Zinho Oliveira, não será adiada; velório dos integrantes do sub-20 deve ocorrer na terça-feira 23.01.26 18h53 Futebol Presidente da FPF cita Daronco e revela bastidores do acesso do Remo à Série B Áudio do VAR revelado por Gluck Paul mostra diálogo inusitado durante a vitória sobre o São Bernardo, em 2024 23.01.26 18h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES MEMÓRIA Conheça a história da vida do artilheiro de todos os tempos do Paysandu Papão pena pela falta de gols, mas já teve vários grande artilheiros 07.10.18 10h06 DEU LEÃO Pikachu decide segundos após sair do banco, e Remo vira sobre o Bragantino na estreia do Parazão Atacante marca segundos após entrar em campo, após lançamento de Zé Ricardo, e confirma reação azulina no segundo tempo 24.01.26 18h13 FUTEBOL Remo: Tonhão explica situação de patrocínio com a Vale e obras do CT e Baenão O mandatário azulino afirmou que nesse primeiro momento, o Remo poderá ter um CT que contemple treinos, mas que o momento é de honrar compromissos com os jogadores 23.01.26 16h24 MAIS UM! Osorio 'entrega' chegada de volante ex-Fortaleza e aponta elenco mais forte para a temporada Zé Welison é citado pelo treinador, já realizou exames e deve ser oficializado nos próximos dias 24.01.26 20h01