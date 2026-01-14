Palmeiras x Santos: onde assistir e escalações do jogo de hoje (14/01) pelo Campeonato Paulista Palmeiras e Santos jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 14.01.26 18h30 Em suas estreias pelo Paulistão, o Palmeiras venceu a Portuguesa e o Santos superou o Novorizontino (Fabio Menotti/ Palmeiras) Palmeiras x Santos disputam hoje, quarta-feira (14/01), a 2° rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontecerá às 19h30 (horário de Brasília), na Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Palmeiras x Santos ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, HBO Max, TNT e CazéTV, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pelo Paulistão 2026, o Palmeiras venceu a Portuguesa por 1 a 0 e o Santos superou o Novorizontino por 2 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira Palmeiras x Santos: prováveis escalações Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Fuchs (Murilo), Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Marlon Freitas e Andreas Pereira; Veiga, Flaco López e Vitor Roque (Bruno Rodrigues). Técnico: Abel Ferreira. Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícus, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser,; Barreal, Gabigol e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. FICHA TÉCNICA Palmeiras x Santos Campeonato Paulista Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP) Data/Horário: 14 de janeiro de 2026, 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Santos FC Palmeiras Campeonato Paulista jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Cariocão Sampaio Corrêa x Botafogo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (18) pelo Campeonato Carioca Sampaio Corrêa-RJ e Botafogo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 18.01.26 19h30 Paulistão Guarani x Santos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18/01) pelo Campeonato Paulista Guarani e Santos jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 18.01.26 19h30 FUTEBOL Supercopa: Ídolo do Atlético-MG e Seleção Brasileira deu o pontapé inicial entre Remo x Águia Reinaldo esteve no Mangueirão para participar da cerimônia de abertura da final da Supercopa Grão Pará 18.01.26 17h17 Cariocão Vasco x Nova Iguaçu: onde assistir e escalações do jogo de hoje (18/01) pelo Campeonato Carioca Vasco da Gama e Nova Iguaçu jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 18.01.26 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 FUTEBOL Paysandu vence o Castanhal em jogo-treino antes da estreia no Parazão Ítalo foi quem marcou o único gol na partida pelo Paysandu, que ocorreu no Centro de Treinamento do Papão, em Ananindeua 18.01.26 18h10 Correção: Diniz escala reservas e Vasco amarga empate contra Nova Iguaçu no Campeonato Carioca 18.01.26 23h32 Internacional sofre virada no fim, perde os 100% e conhece a primeira derrota no Gauchão 18.01.26 20h47