Palmeiras x Santos: onde assistir e escalações do jogo de hoje (14/01) pelo Campeonato Paulista

Palmeiras x Santos disputam hoje, quarta-feira (14/01), a 2° rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontecerá às 19h30 (horário de Brasília), na Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Santos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, HBO Max, TNT e CazéTV, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pelo Paulistão 2026, o Palmeiras venceu a Portuguesa por 1 a 0 e o Santos superou o Novorizontino por 2 a 1.

Palmeiras x Santos: prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Fuchs (Murilo), Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Marlon Freitas e Andreas Pereira; Veiga, Flaco López e Vitor Roque (Bruno Rodrigues). Técnico: Abel Ferreira.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícus, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser,; Barreal, Gabigol e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Santos

Campeonato Paulista

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 14 de janeiro de 2026, 19h30