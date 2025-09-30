Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Pafos x Bayern: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/09) pela Champions League

Pafos e Bayern de Munique jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O Bayern goleou o Chelsea por 3 a 1 em sua estreia pela Champions League (X/ @FCBayernEN)

Pafos x Bayern de Munique disputam hoje, terça-feira (30/09), a 2° rodada da Champions League. O jogo acontecerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Alphamega, em Kolossi, Chipre. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Pafos x Bayern ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Liga dos Campeões, o Pafos empatou sem gols com Olympiacos, enquanto o Bayern goleou o Chelsea por 3 a 1.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira

image Chelsea x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/09) pela Champions League
Chelsea e Benfica jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

image Galatasaray x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30) pela Champions League
Galatasaray e Liverpool jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Pafos x Bayern: prováveis escalações

Pafos: Neofytos Michael; Bruno Langa, Luckassen, David Luiz e João Correia; David Goldar, Sunjic e Pedro Rodrigues; Jajá, Dragomir e Dimata. Técnico: Juan Carlos Carcedo.

Bayern: Manuel Neuer; Sacha Boey, Upamecano, Jonathan Tah e Laimer; Kimmich e Pavlovic (Bischof); Olise, Gnabry, Luis Díaz e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

FICHA TÉCNICA
Pafos x Bayern de Munique
Champions League
Local: Estádio Alphamega, em Kolossi, Chipre
Data/Horário: 30 de setembro de 2025, 16h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bayern de Munique

Pafos

Champions League

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Liga dos Campeões

Pafos x Bayern: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/09) pela Champions League

Pafos e Bayern de Munique jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

30.09.25 15h00

Liga dos Campeões

Galatasaray x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30) pela Champions League

Galatasaray e Liverpool jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

30.09.25 15h00

Liga dos Campeões

Chelsea x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/09) pela Champions League

Chelsea e Benfica jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

30.09.25 15h00

Liga dos Campeões

Olympique x Ajax: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/09) pela Champions League

Olympique de Marseille e Ajax jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

30.09.25 15h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira

30.09.25 7h00

Futebol

Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes

Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes

30.09.25 12h09

HORA DAS CONTAS

Paysandu pode deixar a lanterna na próxima rodada da Série B; veja o que precisa acontecer

Vitória em casa contra o Cuiabá é essencial, mas resultado de concorrentes também influencia

30.09.25 13h48

Futebol

Com baixas e retorno de vice-artilheiro da Série B, Cuiabá-MT enfrenta Paysandu em Belém

Partida ocorre nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio Curuzu, em Belém.

30.09.25 10h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda