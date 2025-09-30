Pafos x Bayern: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/09) pela Champions League Pafos e Bayern de Munique jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 30.09.25 15h00 O Bayern goleou o Chelsea por 3 a 1 em sua estreia pela Champions League (X/ @FCBayernEN) Pafos x Bayern de Munique disputam hoje, terça-feira (30/09), a 2° rodada da Champions League. O jogo acontecerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Alphamega, em Kolossi, Chipre. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Pafos x Bayern ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pela Liga dos Campeões, o Pafos empatou sem gols com Olympiacos, enquanto o Bayern goleou o Chelsea por 3 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira Chelsea x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/09) pela Champions League Chelsea e Benfica jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Galatasaray x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30) pela Champions League Galatasaray e Liverpool jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Pafos x Bayern: prováveis escalações Pafos: Neofytos Michael; Bruno Langa, Luckassen, David Luiz e João Correia; David Goldar, Sunjic e Pedro Rodrigues; Jajá, Dragomir e Dimata. Técnico: Juan Carlos Carcedo. Bayern: Manuel Neuer; Sacha Boey, Upamecano, Jonathan Tah e Laimer; Kimmich e Pavlovic (Bischof); Olise, Gnabry, Luis Díaz e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany. FICHA TÉCNICA Pafos x Bayern de Munique Champions League Local: Estádio Alphamega, em Kolossi, Chipre Data/Horário: 30 de setembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bayern de Munique Pafos Champions League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Liga dos Campeões Pafos x Bayern: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/09) pela Champions League Pafos e Bayern de Munique jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 30.09.25 15h00 Liga dos Campeões Galatasaray x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30) pela Champions League Galatasaray e Liverpool jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 30.09.25 15h00 Liga dos Campeões Chelsea x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/09) pela Champions League Chelsea e Benfica jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 30.09.25 15h00 Liga dos Campeões Olympique x Ajax: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/09) pela Champions League Olympique de Marseille e Ajax jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 30.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira 30.09.25 7h00 Futebol Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes 30.09.25 12h09 HORA DAS CONTAS Paysandu pode deixar a lanterna na próxima rodada da Série B; veja o que precisa acontecer Vitória em casa contra o Cuiabá é essencial, mas resultado de concorrentes também influencia 30.09.25 13h48 Futebol Com baixas e retorno de vice-artilheiro da Série B, Cuiabá-MT enfrenta Paysandu em Belém Partida ocorre nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio Curuzu, em Belém. 30.09.25 10h50