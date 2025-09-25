Oviedo x Barcelona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) por La Liga

Oviedo x Barcelona disputam hoje, quinta-feira (25/09), a 6° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo está programado para as 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Oviedo x Barcelona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Barcelona permanece invicto e é vice-líder de La Liga com 4 vitórias, 1 empate, 16 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já o Real Oviedo ocupa a 18° posição e acumula um total de 1 vitória, 4 derrotas, 1 gol marcado e 8 gols sofridos.

VEJA MAIS

Oviedo x Barcelona: prováveis escalações

Oviedo: Escandell; Bailly, Carmo, Calvo; Ahijado, Dendoncker, Reina e Alhassane; Colombatto, Chaira e Rondon. Técnico: Veljko Paunović.

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Eric Garcia, Cubarsi e Gerard Martin; De Jong, Casadó e Pedri; Raphinha, Rashford (Ferrán Torres) e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

FICHA TÉCNICA

Real Oviedo x Barcelona

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo, Espanha

Data/Horário: 25 de setembro de 2025, 16h30