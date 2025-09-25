Al Hilal x Al Akhdoud: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25) pelo Campeonato Saudita

Al Hilal x Al Akhdoud disputam hoje, quarta-feira (25/09), a 4° rodada do Campeonato Saudita. O jogo será realizado às 15h (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Hilal x Al Akhdoud ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Hilal já passou por uma vitória de 2 a 0 sobre Al Riyadh, por um empate de 2 a 2 com Al Quadisiya e por outro empate de 3 a 3 com Al Ahli.

Já Al Akhdoud passou por uma sequência de derrotas de 5 a 2 para Al Ittihad, de 3 a 2 para Al Taawon e de 1 a 0 para o Neom.

Al Hilal x Al Akhdoud: prováveis escalações

Al Hilal: Sem informações.

Al Akhdoud: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Hilal x Al Akhdoud

Campeonato Saudita

Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 25 de setembro de 2025, 15h