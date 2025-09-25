Al Hilal x Al Akhdoud: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25) pelo Campeonato Saudita Al Hilal e Al Akhdoud jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 25.09.25 14h00 Al Hilal vem de um empate de 3 a 3 com Al Ahli (X/ @Alhilal_EN) Al Hilal x Al Akhdoud disputam hoje, quarta-feira (25/09), a 4° rodada do Campeonato Saudita. O jogo será realizado às 15h (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Hilal x Al Akhdoud ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Hilal já passou por uma vitória de 2 a 0 sobre Al Riyadh, por um empate de 2 a 2 com Al Quadisiya e por outro empate de 3 a 3 com Al Ahli. Já Al Akhdoud passou por uma sequência de derrotas de 5 a 2 para Al Ittihad, de 3 a 2 para Al Taawon e de 1 a 0 para o Neom. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Al Hilal x Al Akhdoud: prováveis escalações Al Hilal: Sem informações. Al Akhdoud: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al Hilal x Al Akhdoud Campeonato Saudita Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita Data/Horário: 25 de setembro de 2025, 15h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Campeonato Saudita Al Akhdoud Al Hilal jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Europa League Aston Villa x Bologna: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/09) pela Liga Europa Aston Villa e Bologna jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 25.09.25 15h00 Europa League Salzburg x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/09) pela Liga Europa RB Salzburg x Porto jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 25.09.25 15h00 Campeonato Saudita Al Hilal x Al Akhdoud: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25) pelo Campeonato Saudita Al Hilal e Al Akhdoud jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 25.09.25 14h00 Europa League LOSC x Brann: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) pela Liga Europa Lille e Brann jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 25.09.25 12h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 25.09.25 7h00 Futebol Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações 25.09.25 9h13 FUTEBOL Vitor Roque é exaltado por jornal espanhol após vitória do Palmeiras sobre o River: 'Vale ouro' Vitor Roque reencontrou o seu bom futebol após um início de temporada irregular no Palmeiras 25.09.25 8h28 Futebol Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. 25.09.25 12h20