Oponentes na Copa do Mundo de 2022, Argentina x Austrália já decidiram repescagem do Mundial de 1994

Classificada em primeiro lugar do Grupo C da Copa do Mundo de 2022, a Argentina encara a Austrália nas oitavas de final do torneio. O que poucos torcedores sabem é que este duelo já foi decisivo para ambas as equipes 28 anos atrás. Em 1994, a Albiceleste encarou os Socceroos na repescagem para o Mundial e precisou de uma boa atuação de Batistuta para garantir vaga na competição disputada nos Estados Unidos.

Em 1993, nas eliminatórias para a Copa, a Argentina fez uma das campanhas mais decepcionantes da história. Campeã da Copa América de 1991, a Albiceleste era favorita a passar em primeiro lugar em uma chave que tinha Colômbia, Peru e Paraguai. No entanto, os hermanos perderam duas partidas para os colombianos - uma delas por 5 a 0 em Buenos Aires - e precisaram disputar a repescagem contra o vencedor das eliminatórias da Oceania.

Ao contrário do que acontece hoje, a Austrália disputava as eliminatórias da Oceania, continente de origem. Na disputa do torneio classificatório, os Socceroos tiveram facilidade para passar por Taiti, Ilhas Salomão e Nova Zelândia. No entanto, como ocorre até hoje, a Fifa não prevê vaga direta para equipes da Oceania e os australianos precisaram disputar a repescagem.

A partida

Apesar do favoritismo argentino, o resultado foi apertado: 1×1 em Sydney e 1×0 no Monumental de Núñez, gol de Batistuta. Anos depois, Maradona, maior ídolo da história do futebol da Argentina e que esteve nos jogos, revelou que a Albiceleste se dopou para jogar esta série. No entanto, nada foi provado.

Copa do Mundo de 2022

Líder do Grupo C, a Argentina encara a Austrália, vice-líder do Grupo D, no sábado (3), às 16h (de Brasília), no estádio Ahmed Bin Ali. Quem vencer avança às quartas de final da Copa do Mundo. Em caso de empate, a vaga é definida nos pênaltis.