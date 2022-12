Copa do Mundo 2022: torneio no Catar pode ter 8 horas a mais que o de 2018; saiba o motivo

As partidas na Copa do Mundo 2022 do Catar vêm chamando a atenção para os longos acréscimos no final dos jogos. Com isso, o Mundial pode ter o recorde da partida mais longa em toda a história, dentre aquelas que não tiveram prorrogações. A candidata para esse feito foi a goleada de 6 a 2 da Inglaterra sobre o Irã, disputada com arbitragem do brasileiro Raphael Claus, que teve 117 minutos de duração, com 14 de acréscimos no primeiro tempo e 13 na segunda etapa. Com informações do O Globo.

A Copa do Catar está com média de 7 minutos e 13 segundos adicionais em cada tempo de jogo. A Copa da Rússia em 2018 teve acréscimo médio de 3 minutos e 56 segundos, considerando as partidas que não tiveram prorrogações. Se a média se manter até o fim da competição, serão quase oito horas a mais de jogo, 7 horas e 44 minutos, em relação ao Mundial anterior.

Os longos acréscimos fazem parte da nova diretriz da Federação Internacional de Futebol (Fifa) que orienta árbitros a monitorarem com mais atenção o tempo perdido em consultas ao VAR, substituições e atendimentos médicos.

(*Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)